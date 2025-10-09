Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đưa ra một số kết luận liên quan thí sinh Âu Nhật Huy

Ngày 9- 10, Hội đồng tuyển sinh sau ĐH 2025 – 2026 đã họp để xem xét trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy.

Căn cứ báo cáo của tổ công tác và biên bản họp của hội đồng tuyển sinh, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đưa ra một số kết luận.

Âu Nhật Huy được tuyên dương tại Trường ĐH Tân Tạo

Hồ sơ thí sinh được tiếp nhận, rà soát và lưu trữ đầy đủ

Theo đó, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ban hành thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025 đúng thời hạn, có công khai trên trang thông tin điện tử theo quy định hiện hành, đảm bảo các điều kiên dự thi đúng theo quy định.

Có tổng cộng 31 thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ trong 4 ngành, bao gồm Ngoại khoa (9 thí sinh), Nhi khoa (4 thí sinh), Nội khoa (15 thí sinh) và Tai Mũi Họng (3 thí sinh);

Hồ sơ thí sinh được tiếp nhận, rà soát và lưu trữ đầy đủ. Tổ công tác đã kiểm tra các hồ sơ, cho thấy việc xác định điều kiện dự tuyển (bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, công trình khoa học) được thực hiện theo đúng quy định.

- Quá trình xét tuyển qua buổi trình bảo vệ đề cương và chấm điểm, quá trình phê duyệt kết quả trúng tuyển được tiến hành theo kế hoạch, có biên bản họp hội đồng tuyển sinh và danh sách chấm điểm minh bạch.

Mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy không tham gia vào tuyển sinh

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết một số trang mạng xã hội, diễn đàn có đăng tải, chia sẻ thông tin về trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy trúng tuyển tiến sĩ ngành Y, kèm theo các bình luận, suy diễn về mối quan hệ cá nhân và tính minh bạch của quá trình tuyển sinh.

Về trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy, qua kiểm tra, nhà trường xác nhận có thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển, được xét tuyển đúng quy trình, có hồ sơ hợp lệ tại thời điểm xét tuyển và điểm xét tuyển đạt theo quy chế.

Về trường hợp có người thân của thí sinh Âu Nhật Huy tham gia công tác tuyển sinh, theo quy chế đào tạo và tuyển sinh trình độ tiến sĩ của trường, nếu cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh sẽ không tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ thi. Trong trường hợp này, PGS- TS- BS Trần Thị Khánh Tường, là mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy, không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong quá trình tuyển sinh sau ĐH năm nay.

Hạ điểm vì có bài công bố bị rút

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết tất cả các bài báo khoa học mà thí sinh Âu Nhật Huy nộp hồ sơ được công bố trên các tạp chí trong danh mục tạp chí khoa học, đáp ứng tiêu chí tuyển sinh.

Cụ thể tại thời điểm nộp hồ sơ, thí sinh Âu Nhật Huy có nộp 8 bài báo, bao gồm: 5 bài đăng trên Tạp chí trong nước và 3 bài đăng trên tạp chí Quốc tế.

Căn cứ vào 8 bài báo thí sinh đã nộp, tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu là 11 điểm, ổng điểm trung bình của thí sinh là 88,8 điểm (do điểm tối đa (mức trần) cho mục kinh nghiệm nghiên cứu chỉ có 10 điểm).

Ngày 8- 10- 2025, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận được thông báo từ tác giả chính của một bài báo quốc tế, trong danh sách bài báo thí sinh Âu Nhật Huy nộp để tính điểm dự thi (bài báo Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam, đăng trên tạp chí Chronic Obstructive Pulmonary Disease), với nội dung rút bài đã công bố.

Từ đó, điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của Âu Nhật Huy với 7 bài báo còn lại sẽ là 9,5 điểm. Vì vậy, Hội đồng tuyển sinh thống nhất giảm tổng điểm trung bình của thí sinh Âu Nhật Huy từ 88,8 điểm xuống còn 88,3 điểm. Với điểm số này thì không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ.