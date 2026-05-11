Trường "điểm" đầu tiên ở TPHCM tuyển sinh lớp 6 không theo địa giới hành chính

Trường THCS Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông) vừa thông báo việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027. Đây là trường thực hiện mô hình trường tiên tiến, chất lượng cao.

Theo thông báo, Trường THCS Phan Văn Trị tuyển sinh năm học 2026 - 2027 theo hình thức xét tuyển.

Trong đó, phạm vi xét tuyển không giới hạn theo ranh giới hành chính. Học sinh ở bất cứ phường nào thuộc TPHCM đều có quyền tham gia xét tuyển nếu đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn theo kế hoạch tuyển sinh của trường năm học 2026 - 2027 nhà trường công bố sau khi được UBND phường Hạnh Thông duyệt.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6.

Địa chỉ đăng ký: Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại: tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Khi đăng ký, phụ huynh cần thực hiện song song hai nội dung trong cùng một thời điểm: Đăng ký đối tượng và khu vực tuyển sinh để làm căn cứ phân bổ học sinh vào các trường đại trà trên địa bàn. Đăng ký tuyển sinh vào trường có chương trình đặc thù: Chương trình chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Nếu không đăng ký nội dung này, học sinh sẽ không thuộc đối tượng được xét tuyển của trường.

Tại khu vực 1, TPHCM, những năm học trước đây, ngoài 6 trường THCS thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 bằng bài khảo sát, còn một số trường tuyển sinh vào lớp 6 kèm theo các tiêu chí như điểm số 5 năm bậc tiểu học, các chứng chỉ tiếng Anh, tin học... Có thể kể đến các trường như THCS Vân Đồn, THCS Nguyễn Văn Tố, THCS Nguyễn Du.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, phụ huynh đăng ký tuyển sinh từ 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6: Phụ huynh học sinh truy cập Cổng tuyển sinh Thành phố, lựa chọn khu vực phường, xã để đăng ký và xác định chính xác đối tượng tuyển sinh là đối tượng 1 (có nơi ở hiện tại trên địa bàn) hoặc đối tượng 2.

Trường hợp thuộc đối tượng 2, phụ huynh học sinh cần xem kế hoạch tuyển sinh của địa phương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng để cập nhật vào hệ thống trực tuyến.

Cùng thời điểm này, phụ huynh có nhu cầu cũng đăng ký trường đặc thù, bao gồm các trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; tăng cường tiếng Pháp; THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh.

Phụ huynh học sinh được phép đăng ký cả hai nội dung đăng ký khu vực, đối tượng tuyển sinh và trường đặc thù cùng một thời điểm.