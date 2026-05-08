NÓNG: Thời gian đăng ký tuyển sinh đầu cấp ở TPHCM và những lưu ý quan trọng

Chiều 8-5, Sở GD-ĐT TPHCM chính thức ban hành hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027.

Theo Sở GD-ĐT, TPHCM thống nhất sử dụng hệ thống tuyển sinh đầu cấp (Cổng tuyển sinh Thành phố) tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm xây dựng hệ thống tuyển sinh liên thông với hệ thống của thành phố thông qua kết nối API hai chiều, đồng bộ nguồn dữ liệu từ hệ thống tuyển sinh đầu cấp thành phố, bảo đảm không phát sinh dữ liệu ngoài hệ thống và tuân thủ các tiêu chuẩn dữ liệu xanh - sạch - sống theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Lưu ý, thống nhất sử dụng thông tin nơi ở hiện tại đã được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia thuộc Đề án 06 làm tiêu chí chính để xét tuyển vào các lớp đầu cấp.

Phòng Văn hóa - Xã hội (VH-XH) các phường, xã, đặc khu căn cứ hướng dẫn của Sở GD-ĐT, xây dựng kế hoạch tuyển sinh riêng phù hợp với tình hình thực hiện thực tế tại địa phương.

Cổng tuyển sinh TPHCM tiếp nhận thông tin xác nhận đăng ký của cha mẹ, người giám hộ của học sinh (gọi chung là phụ huynh học sinh) trên toàn thành phố.

Hết thời gian xác nhận đăng ký, hệ thống tự động chuyển dữ liệu đến Phòng VH-XH của từng địa phương làm cơ sở tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch riêng của UBND xã, phường, đặc khu. Trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh nhận về từ Cổng tuyển sinh Thành phố, Phòng VH-XH thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch đã ban hành của địa phương.

Các mốc thời gian lưu ý:

Công tác chuẩn bị tuyển sinh (hoàn thành ngày 25-5):

Thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã: Phòng VH-XH tham mưu UBND cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh, trong đó có các thành phần chính: Lãnh đạo UBND cấp xã, công an, Phòng VH-XH, đại diện cán bộ quản lý các cơ sở có tuyển sinh lớp đầu cấp trên địa bàn.

UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã. Phòng VH-XH tham mưu thành lập hội đồng tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Thống kê và quản lý dữ liệu tuyển sinh: Cơ sở giáo dục trên địa bàn đang thực hiện mô hình giáo dục đặc thù thống kê tình hình khả năng tiếp nhận học sinh đầu cấp.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã chịu trách nhiệm bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác.

Căn cứ trên số liệu thống kê, Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã phối hợp với các phường, xã lân cận xây dựng khu vực tuyển sinh linh hoạt, không theo địa giới hành chính nhằm chuẩn bị phương án điều tiết học sinh giữa địa phương, đảm bảo 100% học sinh có chỗ học trước ngày khai giảng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học trường gần nhà theo khả năng tiếp nhận của cơ sở giáo dục.

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp: Phòng VH-XH tổ chức xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, bảo đảm bố trí đủ chỗ học cho trẻ và học sinh trên địa bàn đồng thời cân đối lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Đặc biệt, quan tâm tới việc đảm bảo dạy 2 buổi/ngày theo Chương trình GDPT 2018 cho học sinh cấp tiểu học trên địa bàn; đảm bảo xác định cụ thể các đối tượng tuyển sinh theo Kế hoạch tuyển sinh của thành phố.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng - Sở GD-ĐT trong công tác xây dựng kế hoạch tuyển sinh và quy trình thực hiện; có thể lấy ý kiến tham khảo của cơ sở giáo dục và người dân để hoàn thiện và tham mưu UBND cấp xã phê duyệt hoặc ban hành đồng thời cập nhật kế hoạch tuyển sinh đầu cấp địa phương lên Cổng tuyển sinh Thành phố.

Phụ huynh TPHCM đăng ký tuyển sinh các lớp đầu cấp từ 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6

Giai đoạn tổ chức triển khai tuyển sinh

Phương thức đăng ký tuyển sinh: Thực hiện theo hình thức trực tuyến từ lúc đăng ký đến khi xác nhận trúng tuyển, đảm bảo theo đúng mô hình, nguồn dữ liệu tuyển sinh mà Sở GD-ĐT thống nhất với các đơn vị.

Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh (đến ngày 25-5): Triển khai thông báo cho phụ huynh học sinh biết địa phương chỉ tuyển sinh bằng Cổng tuyển sinh Thành phố: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn thông qua khu phố, ấp trên địa bàn qua nhiều kênh trực tiếp hoặc nền tảng thông tin truyền thông, theo kênh thông báo chính thức của địa phương, tránh để bị kẻ gian lừa đảo;

Hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh bằng video clip hoặc infographic ngắn gọn dễ thực hiện, trong đó thể hiện nội dung chính: đăng nhập Cổng tuyển sinh Thành phố bằng mã định danh cá nhân của học sinh; các bước thực hiện đăng ký tuyển sinh trên cổng tuyển sinh.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã căn cứ tài liệu hướng dẫn của Sở GD-ĐT, xây dựng và triển khai tập huấn đến từng cơ sở giáo dục có tuyển sinh, đảm bảo đơn vị thực hiện đúng theo hướng dẫn.

Phụ huynh đăng ký tuyển sinh (từ 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6)

Đăng ký khu vực và đối tượng tuyển sinh: Phụ huynh học sinh truy cập Cổng tuyển sinh Thành phố, lựa chọn khu vực phường, xã để đăng ký và xác định chính xác đối tượng tuyển sinh là đối tượng 1 (có nơi ở hiện tại trên địa bàn) hoặc đối tượng 2.

Trường hợp thuộc đối tượng 2, phụ huynh học sinh cần xem kế hoạch tuyển sinh của địa phương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng để cập nhật vào hệ thống trực tuyến. Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn quy trình thực hiện, đồng thời giải đáp các vướng mắc của phụ huynh học sinh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, công bằng và thuận lợi cho học sinh.

Đăng ký trường đặc thù: Bao gồm các trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; tăng cường tiếng Pháp; THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh;

Phụ huynh học sinh được phép đăng ký song song cả hai nội dung đăng ký khu vực, đối tượng tuyển sinh và trường đặc thù cùng một thời điểm.

Giai đoạn đồng bộ dữ liệu về địa phương: Kết thúc thời gian đăng ký tuyển sinh, Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức đồng bộ dữ liệu tuyển sinh từ Cổng tuyển sinh Thành phố về hệ thống tuyển sinh của địa phương; bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn thông tin theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT để tiến hành phân bổ.

Giai đoạn công bố kết quả:

Kết quả xét duyệt trường đặc thù (từ ngày 8-6 đến 17 giờ ngày 15-6): Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã và hiệu trưởng 2 Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh công bố kết quả xét duyệt vào loại hình trường đặc thù, đồng thời đồng bộ dữ liệu lên Cổng tuyển sinh Thành phố.

Lưu ý: học sinh không trúng tuyển vào các trường đặc thù sẽ được bố trí vào các trường đại trà thuộc khu vực đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 27-5 đến 7-6

Nhận hồ sơ trúng tuyển trường đặc thù (từ 16-6 đến ngày 23-6):

Các trường có loại hình đặc thù tổ chức hướng dẫn phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tiếp.

Giai đoạn phân bổ học sinh (từ 24-6 đến ngày 10-7)

Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã tiếp nhận dữ liệu thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học tại các trường đặc thù từ Sở GD-ĐT để làm sạch dữ liệu tuyển sinh tại địa phương.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã căn cứ dữ liệu đăng ký tuyển sinh đã được làm sạch, tổ chức phân bổ học sinh vào các cơ sở giáo dục theo kế hoạch tuyển sinh của địa phương. Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã đồng bộ kết quả tuyển sinh lên Cổng tuyển sinh Thành phố, đồng thời công bố kết quả tuyển sinh đúng thời gian quy định.

Xác nhận trúng tuyển và nộp hồ sơ (từ 11-7 đến ngày 20-7):

Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã, các cơ sở giáo dục có tuyển sinh tổ chức hướng dẫn phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và thông báo nộp hồ sơ nhập học trực tiếp.

Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã khi có các sự cố phát sinh trong quá trình tuyển sinh.

Tổng kết tuyển sinh và phê duyệt kết quả (từ 21-7 đến ngày 23-7)

Các cơ sở giáo dục tổng kết tuyển sinh và trình kết quả tuyển sinh về Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã phê duyệt, tiến hành lưu trữ danh sách trúng tuyển theo quy định.

Giai đoạn tuyển sinh bổ sung: Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã thực hiện rà soát tình hình nhập học của học sinh trên địa bàn quản lý, xác định các trường hợp chưa được phân bổ vào các cơ sở giáo dục;

Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã tổng hợp tình hình nộp hồ sơ nhập học và đề xuất tuyển bổ sung của các cơ sở giáo dục (nếu có) về Sở GD-ĐT (thông qua Phòng Quản lý chất lượng) để phối hợp tuyển bổ sung.