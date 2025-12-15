HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trường Giang tái xuất, cạnh tranh Trấn Thành mùa phim Tết

Minh Khuê

(NLĐO) - Trường Giang trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng, đạo diễn phim Tết Nguyên đán "Nhà ba tôi một phòng".

Đường đua phim Tết Nguyên đán 2026 trở nên sôi động khi Trường Giang góp mặt, cạnh tranh cùng phim của các đạo diễn: Trấn Thành, Minh Beta, Lê Thanh Sơn.

Ngoài vai trò đạo diễn, tương tự Trấn Thành, Trường Giang đảm nhận luôn các vị trí nhà sản xuất, diễn viên.

Trường Giang tái xuất, cạnh tranh Trấn Thành mùa phim Tết - Ảnh 1.

Poster đầu tiên của phim do Trường Giang đạo diễn

"Nhà ba tôi một phòng" khai thác câu chuyện gia đình xoay quanh những mâu thuẫn nhỏ nhặt, khác biệt trong cách nghĩ giữa hai thế hệ cha và con gái. Phim đưa nghề làm mắm truyền thống lên màn ảnh rộng - một nghề đặc trưng của miền Trung nắng gió. Người cha sống khắc khổ, giản dị, dè dặt, mong giữ gìn nghề truyền thống của gia đình trong khi cô con gái trẻ đầy khao khát theo đuổi giấc mơ thời trang.

Trong poster đầu tiên, Trường Giang xuất hiện với tạo hình người cha miền Trung gương mặt khắc khổ, làn da rám nắng. Cô con gái trong mắt người cha đầy yêu thương.

Phim thuộc thể loại gia đình, hài, drama, ra rạp từ mùng 1 Tết Bính Ngọ. Tính đến hiện tại, phim mùa Tết Nguyên đán gồm có: "Nhà ba tôi một phòng", "Thỏ ơi!!", "Báu vật trời cho", "Mùa phở"

Tin liên quan

Trường Giang, Ngô Kiến Huy cổ vũ "chú sáu" Kiều Minh Tuấn

Trường Giang, Ngô Kiến Huy cổ vũ "chú sáu" Kiều Minh Tuấn

(NLĐO) - Trường Giang, Ngô Kiến Huy… tụ hội chúc mừng Kiều Minh Tuấn cùng đoàn phim "Cô dâu hào môn" nhân ngày ra mắt.

Lan Ngọc, Trường Giang - Nhã Phương tụ hội tiệc cưới Midu

(NLĐO) - Loạt sao Việt tụ hội tại tiệc cưới mỹ nhân màn ảnh Midu cùng chồng là doanh nhân Minh Đạt. Tiệc cưới diễn ra tối 29-6 tại Thành phố Thủ Đức - TP HCM.

Đám cưới Diễm My 9X: Trấn Thành, Trường Giang và loạt sao tề tựu!

(NLĐO) – Nhiều sao trong showbiz Việt tề tựu trong đám cưới của Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn. Họ gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Trường Giang phim Tết Bính Ngọ Nhà ba tôi một phòng poster đầu tiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo