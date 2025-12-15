Trường Giang tái xuất, cạnh tranh Trấn Thành mùa phim Tết

Đường đua phim Tết Nguyên đán 2026 trở nên sôi động khi Trường Giang góp mặt, cạnh tranh cùng phim của các đạo diễn: Trấn Thành, Minh Beta, Lê Thanh Sơn.

Ngoài vai trò đạo diễn, tương tự Trấn Thành, Trường Giang đảm nhận luôn các vị trí nhà sản xuất, diễn viên.

Poster đầu tiên của phim do Trường Giang đạo diễn

"Nhà ba tôi một phòng" khai thác câu chuyện gia đình xoay quanh những mâu thuẫn nhỏ nhặt, khác biệt trong cách nghĩ giữa hai thế hệ cha và con gái. Phim đưa nghề làm mắm truyền thống lên màn ảnh rộng - một nghề đặc trưng của miền Trung nắng gió. Người cha sống khắc khổ, giản dị, dè dặt, mong giữ gìn nghề truyền thống của gia đình trong khi cô con gái trẻ đầy khao khát theo đuổi giấc mơ thời trang.

Trong poster đầu tiên, Trường Giang xuất hiện với tạo hình người cha miền Trung gương mặt khắc khổ, làn da rám nắng. Cô con gái trong mắt người cha đầy yêu thương.

Phim thuộc thể loại gia đình, hài, drama, ra rạp từ mùng 1 Tết Bính Ngọ. Tính đến hiện tại, phim mùa Tết Nguyên đán gồm có: "Nhà ba tôi một phòng", "Thỏ ơi!!", "Báu vật trời cho", "Mùa phở"