Trưởng lão Hòa thượng Thích Giải Kinh viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giải Kinh, Chứng minh Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam, Chứng minh chi phái Lâm Tế Chúc Thánh tại TP HCM, Chứng minh môn phong Thiên Ấn Quảng Ngãi, viện chủ chùa Viên Quang (phường Bình Thạnh, TP HCM) đã viên tịch vào sáng ngày 3-11-2025.

Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Giải Kinh (1928-2025) - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giải Kinh đã thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ ngày 3-11-2025 (nhằm ngày 14-9 năm Ất Tỵ) tại chùa Viên Quang; trụ thế 98 năm, 76 hạ lạp.

Theo đó, lễ nhập quan cử hành vào 15 giờ ngày 3-11. Kim quan được tôn trí tại chùa Viên Quang (phường Bình Thạnh, TP HCM). Lễ viếng cũng bắt đầu từ 16 giờ cùng ngày.

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 5 giờ sáng ngày 7-11-2025 (nhằm ngày 18-9 năm Ất Tỵ); sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ tại Đài hỏa táng Phước Lạc Viên (Bình Dương).