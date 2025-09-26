HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường lớp quá tải, sĩ số học sinh tăng cao

Bài và ảnh: Đặng Trinh

Nhiều cơ sở giáo dục ở TP HCM đang quá tải về sĩ số, trường lớp, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM cho biết Bộ GD-ĐT đã đề ra chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đến trường. Tính đến nay, khu vực 1 (TP HCM cũ) có 297 phòng, khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 316 phòng, riêng khu vực 2 (Bình Dương cũ) chỉ đạt 200 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đến trường. Nhiều trường học phải sử dụng phòng tạm, có trường trên 100 lớp.

Nhiều nơi phải sử dụng phòng học tạm

Tại Trường Tiểu học Đông An (phường Tân Đông Hiệp), đến nay vẫn còn 4 phòng học tạm cho học sinh (HS) cơ sở 2 che bằng mái tôn. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tài, trường có 2 cơ sở với 17 lớp và hơn 670 HS. Sở dĩ trường phải làm phòng học tạm là do khuôn viên nằm trong hành lang đường bộ, không thể xây dựng kiên cố.

Trong thời gian chờ chính quyền địa phương xây trường mới, Trường Tiểu học Đông An vẫn bảo đảm đủ chỗ học cho HS trên địa bàn. Ông Tài cho biết dù còn nhiều khó khăn, HS phần lớn là con em công nhân nhưng nhà trường vẫn sắp xếp phòng học mát mẻ, bảo đảm vệ sinh, sức khỏe cho các em.

Trường lớp quá tải, sĩ số học sinh tăng cao- Ảnh 1.

Phòng học tạm ở Trường Tiểu học Đông An (phường Tân Đông Hiệp, TP HCM)

Trước đó, có ý kiến phản ánh nhiều HS Trường Tiểu học Vĩnh Tân (phường Vĩnh Tân) phải ngồi học trên những bộ bàn ghế cũ kỹ, bong tróc. Trường Tiểu học Vĩnh Tân giải thích việc sử dụng tạm thời số bàn ghế cũ và một số phòng học cũ là do năm học 2025-2026, sau khi sáp nhập xã - phường, số lượng HS của trường tăng đột biến - thêm 5 lớp, trong khi trường chỉ có 25 phòng học. Do sĩ số HS tăng cao, lên đến 50 em/lớp nhưng vẫn thiếu phòng học, nên trường phải tạm thời sử dụng số bàn ghế cũ và 5 phòng học ở 2 dãy nhà cũ.

Trường lớp quá tải kéo theo áp lực sĩ số HS/lớp quá cao khiến nhiều trường gặp khó khăn. Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (phường An Khánh) thông tin sĩ số hiện nay đã hơn 50 HS/lớp.

"Ở lớp 1, HS còn nhỏ, ngồi vừa bàn ghế nhưng chỉ vài năm nữa, nếu vẫn với sĩ số như thế thì phòng học vô cùng chật chội, không còn không gian để học tập, vui chơi, chưa nói đến các yếu tố về chăm sóc sức khỏe cho trẻ" - chị Nhung, một phụ huynh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, lo lắng.

Chưa thể học 2 buổi/ngày

Áp lực về sĩ số HS cũng xảy ra đối với các trường trên địa bàn phường An Phú.

Tại buổi làm việc của Sở GD-ĐT TP HCM với phường An Phú mới đây, bà Nguyễn Thị Ngọc Thi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Phú, cho biết toàn trường có 71 lớp với 3.367 HS, sĩ số dao động 50 - 52 em/lớp, khó tổ chức học 2 buổi/ngày. Các năm học trước, để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh HS, nhà trường đã liên kết với 6 cơ sở bán trú bên ngoài tổ chức học bán trú và buổi 2; giáo viên chủ nhiệm 71 lớp được phân công dạy.

Trường lớp quá tải, sĩ số học sinh tăng cao- Ảnh 2.

Theo số liệu của địa phương, phường An Phú có 8 trường công lập, gồm 2 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 1 trường THCS, với 23.116 HS. Trong đó, bậc mầm non có 1 trường đạt chuẩn quốc gia; bậc tiểu học có 232 lớp và 10.625 HS nhưng chỉ 142 lớp/6.460 HS được học 2 buổi/ngày. Đáng chú ý, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi với 103 lớp, 4.763 HS nhưng chỉ có 54 phòng học - không đáp ứng đủ số lớp nên chỉ học được 1 buổi/ngày.

Phường Tân Khánh có 14 trường công lập, gồm 4 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 3 trường THCS với 276 lớp và 11.696 HS. Trong đó, nhiều trường chưa tổ chức được bán trú hay học 2 buổi/ngày.

Nhiều trường THCS còn thiếu phòng học, dù phải tận dụng hết các phòng chức năng song cũng chỉ tổ chức học được 1 buổi/ngày…

Giải quyết ra sao?

Tình trạng quá tải trường lớp luôn xảy ra ở TP HCM từ nhiều năm qua bởi tốc độ tăng dân số cơ học quá nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp. Theo một cán bộ Sở GD-ĐT TP HCM, sau hợp nhất, các địa phương cần thể hiện rõ vai trò điều phối để tránh tình trạng có trường quá đông, có trường lại đìu hiu HS.

"Đơn cử, ở TP Thủ Đức cũ, 2 trường tiểu học cùng nằm trên địa bàn là Trường Tiểu học Trương Văn Hải và Trường Tiểu học Thái Văn Lung. Dù biết đông HS nhưng phụ huynh vẫn chọn Trường Tiểu học Trương Văn Hải, trong khi trường còn lại vẫn còn khả năng tiếp nhận. Để giải quyết tình trạng thừa thiếu cục bộ HS ở các trường, cần vai trò điều phối từ địa phương" - vị này nhận xét.

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết ở khu vực 2, do tăng dân số cơ học cao, mỗi năm có đến 35.000 HS, cơ sở vật chất trường lớp không theo kịp. Nhiều trường ở khu vực Bình Dương trước đây vốn không đặt nặng vấn đề vận động tài trợ giáo dục nên thụ động trong việc sửa chữa, mua sắm. Trong khi đó, khu vực 1 thì rất mạnh dạn trong việc này. Các trường vận động tài trợ không chỉ tập trung vào phụ huynh mà còn từ phía doanh nghiệp, đối tác.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị các phường Thuận Giao, An Phú, Tân Khánh rà soát mạng lưới trường lớp trên địa bàn; ưu tiên bố trí quỹ đất dành cho giáo dục. Bên cạnh đó, cần đề xuất xây dựng trường học trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 nhằm đáp ứng nhu cầu tại địa phương, bảo đảm các tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Các địa phương cần chú trọng việc giảm dần sĩ số HS/lớp vượt tiêu chuẩn; tăng tỉ lệ HS học 2 buổi/ngày; phấn đấu thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học… 

Đề xuất sử dụng trụ sở dôi dư làm trường học

Theo bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, các địa phương nên chủ động rà soát các vị trí đất có thể đầu tư xây dựng trường học; rà soát tổng thể các trụ sở dôi dư, khu đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích để kiến nghị, đề xuất UBND TP HCM cho phép chuyển đổi làm trường học.

Địa phương cần phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và các đơn vị liên quan để đề xuất ưu tiên đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, mở rộng quy mô trường học hiện hữu. Trong đó, nên ưu tiên đầu tư nhiều cho cấp tiểu học và THCS. Đây là những cấp học có tỉ lệ thực hiện xã hội hóa thấp, chưa phân luồng hướng nghiệp và phụ huynh đa số đi làm nguyên ngày nên có nhu cầu gửi con em bán trú tại trường...


Tin liên quan

NÓNG: TP HCM thêm trang tuyển sinh đầu cấp để phụ huynh đăng ký, tránh quá tải

NÓNG: TP HCM thêm trang tuyển sinh đầu cấp để phụ huynh đăng ký, tránh quá tải

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TP HCM, phụ huynh học sinh có thể sử dụng thêm địa chỉ: https://tuyensinhdaucap2025.hcm.edu.vn/ để đăng ký tuyển sinh đầu cấp

Linh động tổ chức chương trình nhà trường, không gây quá tải

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, trao đổi xung quanh việc triển khai chương trình nhà trường tại TP HCM mà Báo Người Lao Động phản ánh

Dạy học linh hoạt nhưng không gây quá tải ở các trường thiệt hại do bão lũ

Ngày 19-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có công văn gửi các Sở GD-ĐT về việc tổ chức dạy học đối với các trường bị thiệt hại do bão lũ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo