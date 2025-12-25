Trương Minh Cường "hy sinh" một cánh tay vì mê đánh đấm, hành động

Đoàn phim "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" đã giao lưu, giới thiệu phim vào chiều ngày 24-12 tại TP HCM.

Đây là tác phẩm võ thuật được thực hiện trải dài suốt 10 năm với ba lần đổi tên, tổng kinh phí lên đến 30 tỉ đồng nhưng cũng tích góp gần trong suốt 1 thập kỷ.

Diễn viên Trương Minh Cường kể về phim

Anh cho biết đã "hy sinh" cánh tay vì phim

Trương Minh Cường trải lòng

"Các bạn xem phim này sẽ thấy được Quách Ngọc Tuyên, Mai Tài Phến, Hứa Minh Đạt, nhóm Fap TV và cả tôi nữa như thế nào vào 10 năm trước. Lúc đó, tham gia phim này, tôi chưa có kinh nghiệm gì về võ thuật. Thế nhưng, tôi đã được đánh đấm cùng Nguyễn Trần Duy Nhất, các cascadeur dày dặn kinh nghiệm…

Chúng tôi làm phim thời điểm đó công nghệ chưa phát triển như hiện nay nên các cảnh hành động đều quay thật. Tay của tôi bị gãy trong một cảnh quay nhưng lúc đó cảnh vẫn chưa xong nên phải mang tay bị gãy đánh tiếp. Xong cảnh quay, tôi đến bệnh viện thì cánh tay đã sưng to" - diễn viên Trương Minh Cường kể lại.

Anh tiếp lời rằng khi từ Mỹ về Việt Nam tham gia phim này thì lành lặn, lúc trở về thương tích khắp người. Vợ anh thời điểm đó vừa thương, vừa trách độ lăn xả của chồng với nghề.

Trong lúc ê-kíp chờ hoài vẫn không thấy phim ra rạp, một lần chờ đến 10 năm. Thời gian gần đây, phim được chỉnh sửa và quay bổ sung thêm để hoàn thiện, anh tiếp tục hỗ trợ nhiệt tình để tác phẩm mình góp mặt ra rạp.

Dàn diễn viên phim

Chia sẻ tại buổi giao lưu

Diễn viên thực hiện phim còn có Longka (vai nam chính Chiến Nam), Nguyễn Trần Duy Nhất (vai Sói Xám), Tuấn Voi, Triệu An, Nhi Katy… Đạo diễn phim Trần Thanh Đa và Trần Hòa Bình.

"Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" kể câu chuyện về "Masiness" (Mafia + Business) - loại hình tội phạm tinh vi hoạt động dưới lớp vỏ pháp nhân kinh doanh hợp pháp. Trong đó, Tập đoàn bất động sản Thái Minh Legend là hiện thân của sự tha hóa quyền lực, nơi những giao dịch "máu và tiền" được che đậy bằng vẻ ngoài lịch lãm.

Chiến Nam là một hình tượng đẹp về người chiến sĩ công an Việt Nam: kiên cường, bản lĩnh và luôn dấn thân bảo vệ lẽ phải, đã chiến đấu không ngừng nghỉ để đưa bóng tối ra ánh sáng.

Tác phẩm khởi chiếu cả nước từ ngày 30-1-2026.

Hứa Minh Đạt 10 năm trước

Trương Minh Cường cách đây 10 năm

Quách Ngọc Tuyên

Mai Tài Phến