Vì sao Bùi Công Nam xứng đáng thắng giải Mai Vàng?

Bùi Công Nam- ứng viên nặng ký giải Mai Vàng 31-2025

Bùi Công Nam là một "thương hiệu" có giá

Bùi Công Nam là 1 trong 6 ứng viên ở hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 do Báo Người Lao Động tổ chức. Dù đến lễ trao giải Mai VÀng 31-2025, diễn ra vào lúc 19h ngày 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM), người chiến thắng mới được xác định, nhưng Bùi Công Nam là cái tên có nhiều triển vọng.

Độ lan tỏa về cái tên Bùi Công Nam bắt đầu từ khi Bùi Công Nam tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai và sau đó là Gia đình Haha, dù trước đó, anh sở hữu nhiều bản hit. Không phải tự nhiên mà Bùi Công Nam được gọi với biệt danh "ông hoàng nhạc xuân". "Tết này con sẽ về", "Tết ổn rồi", " Nhớ mãi chuyến đi này", "Thanh xuân của chúng ta", "Mùi vị của những chuyến đi", "Cái tết giàu", "Chúa Tể", "Năm qua đã làm gì", " Về nhà là có tết", "Đệ nhất mưu sinh", "Tự giác đi", Dấu chân đầu tiên", "Về chưa con", "Tết nhà là tết nhất", "Tết vỗ về", "Chí Phèo",… Không kể hết những bản hit của Bùi Công Nam. Mỗi ca khúc mang một phong cách, một sắc màu, giọng điệu khác nhau. Nhưng tất cả đều có chung một điểm chung là sự sâu sắc, tinh tế trong từng lời ca.

Bùi Công Nam chinh phục khán giả bằng âm nhạc

Vì sao Bùi Công Nam xứng đáng?

Vậy mới có chuyện, Bùi Công Nam khi như một đứa trẻ, đôi lúc lại như ông già. Đáng nói, chính sự đối lập hai sắc thái cảm xúc này ở Bùi Công Nam lại khiến anh trở nên thú vị hơn hẳn trong mắt khán giả, đặc biệt người hâm mộ. Ở những ca khúc của mình, Bùi Công Nam cho thấy bản thân là người có trải nghiệm với ánh nhìn đầy tinh tế về những điều xung quanh trong cuộc sống. Nhưng ở cuộc sống đời thường, Bùi Công Nam vui vẻ, hài hước, gần gũi và thân thiện.

Một Bùi Công Nam chăm chỉ, chân chất

Một Bùi Công Nam đáng yêu

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, trước đây có theo học điện tử ở trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM nhưng đến năm thứ 3 Công Nam quyết định dừng học điện tử để theo đuổi đam mê và hiện đang theo học trường Đại Học Văn Hoá Nghệ Thuật Quân Đội. Đã từng tham gia và thất bại ở rất nhiều cuộc thi khác nhau như X Factor, The winner is ... nhưng mãi đến khi tham gia Sing My Song thì Công Nam mới được khán giả chú ý tới nhiều qua ca khúc "Chí Phèo". Có lẽ hành trình đầy thăng trầm đã tạo ra một Bùi Công Nam tinh tế và sắc sảo trong con đường sáng tạo của mình. Nhưng ở đời thường, Nam vẫn là một chàng trai ấm áp, nhẹ nhàng, đáng yêu. Điều đó giúp cho cái tên Bùi Công Nam được yêu mến nhiều hơn.

Bùi Công Nam chinh phục được giới chuyên môn bằng thực tài và chinh phục khán giả bằng sắc màu cá nhân

Ở bất kỳ giài thưởng nào, người chiến thắng cần phải đảm bảo chất lượng chuyên môn. Điều này, Bùi Công Nam không cần "khó nhọc" để chứng minh. Những bài hit của Bùi Công Nam chính là những bằng chứng xác đáng nhất. Nhưng đáng nói, ở một giải thưởng như Mai Vàng, nơi khán giả có quyền lực chọn ra người chiến thắng thông qua những phiếu bình chọn của mình, Bùi Công Nam cho thấy bản thân có triển vọng. Bởi lẽ, ngoài tài năng thì chính con người của Bùi Công Nam đang chinh phục khán giả một cách tuyệt đối. Và đây chính là điều kiện giúp Bùi Công Nam có được sự ủng hộ của người hâm mộ thông qua những phiếu bầu của họ.

Quan trọng nhất, Bùi Công Nam chọn con đường làm nghề tử tế để đi

Vậy nên, Bùi Công Nam là một trong những ứng viên nặng ký của hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất giải Mai Vàng năm nay. Dù vậy, đây vẫn chỉ là những phỏng đoán cảm tính và người chiến thắng chỉ được công bố tại Lễ trao giải Mai Vàng 31-2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, vào ngày 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố. Sau nhiều vòng bình chọn, thảo luận của Hội đồng nghệ thuật và công chúng, những ứng viên có mặt trong top 6 hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất đều xứng đáng chiến thắng. Bởi tất cả các ứng viên đều thỏa mãn yêu cầu chuyên môn của người trong giới, vừa được khán giả yêu mến. Vì vậy, ai trong số họ chiến thắng, đều xứng đáng.

Và chiến thắng của Bùi Công Nam tại giải Mai Vàng 31-2025, nếu có, hoàn toàn xứng đáng

