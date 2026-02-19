"Phi trì nhân sinh 3" của Hàn Hàn vượt "Kinh trập vô thanh" của Trương Nghệ Mưu

Dịp Tết Bính Ngọ, điện ảnh Trung Quốc có các phim cạnh tranh trực diện gồm: "Phi trì nhân sinh 3", "Kinh trập vô thanh", "Phiêu nhân: Phong khởi đại mạc", hoạt hình "Gấu Boonie: Năm nào cũng có gấu", "Kế hoạch gấu trúc 2: Chuyến phiêu lưu bộ lạc", "Tinh hà nhập mộng".

Trong đó, phim "Phi trì nhân sinh 3" của đạo diễn Hàn Hàn là một thương hiệu đã tạo dựng được danh tiếng. Nội dung phim kể về tay đua kỳ cựu Trương Trì (Thẩm Đằng đóng), từng là huyền thoại trên đường đua nhưng vì phạm lỗi đã bị tước giấy phép 5 năm.

"Phi trì nhân sinh 3" có Thẩm Đằng - cái tên bảo chứng phòng vé

Sau đó, Trương Trì mưu sinh bằng nghề bán cơm chiên để nuôi con trai. Nỗi nhớ nghề vẫn luôn đau đáu, anh quyết tâm trở lại đường đua dù gặp nhiều thách thức từ các tay đua trẻ.

Phim có "ông hoàng phòng vé" Thẩm Đằng và loạt ngôi sao: Hoàng Cảnh Du, Sa Dật, Phạm Thừa Thừa, Doãn Chính, Trương Tân Thành, Hồ Tiên Hú...

Tác phẩm không ngoài dự đoán tiếp tục dẫn đầu đường đua phim Tết Bính Ngọ ở Trung Quốc. Chính thức khởi chiếu từ 17-2, đến nay, phim đã thu về hơn 1,2 tỉ nhân dân tệ (hơn 4.500 tỉ đồng). Doanh thu phim đang được người trong giới dự đoán sẽ vượt mốc 4 tỉ đồng sau mùa phim Tết.

Phim "Kinh trập vô thanh" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng quy tụ toàn những tên tuổi lớn: Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Lưu Thi Thi, Dương Mịch…

Cảnh phim "Kinh trập vô thanh"

Tác phẩm của Trương Nghệ Mưu quy tụ dàn sao tên tuổi

Phim khai thác đề tài phản gián và sau khi ra rạp đã nhận nhiều bình luận trái chiều từ khán giả. Một số khen ngợi nhưng một số chê về kịch bản, cho rằng nhiều tình tiết thiếu thuyết phục, nhân vật bị giết nhanh chóng…

Phim hiện thu về 421 triệu nhân dân tệ, đứng thứ hai trên đường đua sau "Phi trì nhân sinh 3" nhưng khoảng cách khá lớn.

Phim của Trương Nghệ Mưu nhận ý kiến trái chiều về kịch bản

Phim "Phiêu nhân: Phong khởi đại mạc" của đạo diễn Viên Hòa Bình quy tụ loạt sao: Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt, Trương Tấn, Tạ Đình Phong, Vu Thức, Thử Sa… Tác phẩm đầu tư lớn với hơn 700 triệu nhân dân tệ nhưng doanh thu mới đạt được 278 triệu nhân dân tệ. Nếu không bứt phá, tác phẩm này có khả năng thua lỗ nặng nề.

Phim "Phiêu nhân: Phong khởi đại mạc"

Phim "Gấu Boonie: Năm nào cũng có gấu" đang thu về 327 triệu nhân dân tệ, đứng thứ tư và vị trí thứ 5, 6 lần lượt thuộc về: "Kế hoạch gấu trúc 2: Chuyến phiêu lưu bộ lạc", "Tinh hà nhập mộng".

Điều đang được bàn luận nhiều là doanh thu thấp hơn dự đoán về phim "Kinh trập vô thanh" của Trương Nghệ Mưu. Những năm trước, ông cũng tham gia đường đua phim Tết với những tác phẩm thương mại và gặt hái thành công lớn với: "Điều thứ 20" hay "Mãn giang hồng". Vì thế, với một dàn sao và câu chuyện có đề tài hấp dẫn, nhiều kỳ vọng vào tác phẩm này sẽ góp phần tạo sức hút mùa phim Tết nhưng lại không như ý.