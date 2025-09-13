Tuyển sinh của trường nhạc Berklee tại TP HCM: cơ hội vàng cho sinh viên âm nhạc

Đại diện trường nhạc danh tiếng của Mỹ, Berklee đến TP HCM tuyển sinh

Ngày 13-9, buổi tuyển sinh đầu tiên (tiếp diễn vào ngày 14 và 15-9) của trường nhạc Berklee danh tiếng của nước Mỹ đã diễn ra tại Sax 'n Art Club – Câu lạc bộ Jazz của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn (TP HCM).

Mỗi năm trường Berklee dành số tiền 110 triệu USD cho các suất học bổng với nhiều mức khác nhau, tùy theo từng khu vực, từng quốc gia và khả năng sinh viên. Các em có thể có được những mức học bổng trung bình từ 20.000 USD đến 45.000 USD. Mức học bổng cũng sẽ thay đổi theo từng năm học, tùy theo khả năng học tập của các sinh viên.

Trường Âm nhạc Berklee mong muốn sẽ mang tới những cơ hội mới cho các bạn trẻ Việt Nam theo đuổi âm nhạc.

Trước đây, các sinh viên Việt Nam muốn tham gia kỳ tuyển sinh và phỏng vấn học bổng thường phải sang các thành phố lân cận như Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc), nay, các bạn đã có thể thực hiện điều đó ngay tại Việt Nam.

Cơ hội mở rộng cho các bạn trẻ với mọi thể loại, xu hướng âm nhạc cũng như khao khát của bạn trong sự dấn thân vào ngành công nghiệp âm nhạc, mở rộng cánh cửa bước ra với thế giới.

Trường Âm nhạc Berklee (Berklee College of Music, thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ) là trường đào tạo độc lập về âm nhạc đương đại lớn nhất thế giới. Nhiều sinh viên, cựu sinh viên của trường đã giành được những giải thưởng lớn, đặc biệt với nhóm 4 giải thưởng EGOT, với hơn 300 giải Grammy, 8 giải Oscar, 49 giải Emmy, 28 giải Tony.

Sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận học bổng và theo học tại trường Berklee là nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn (vào năm 1996), sau đó là nhạc sĩ Đức Trí (2000). Một số nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng đã tham gia các khóa học ngắn hạn về biểu diễn tại ngôi trường này, như ca sĩ Thu Minh, Đoan Trang, Lam Trường…

Sinh viên Việt Nam mới nhất của trường Berklee là An Trần, con gái của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, với chuyên ngành MP&E (Music Production & Enginering), một ngành rất tiềm năng để trở thành một nhà sản xuất âm nhạc quốc tế.

An Trần cũng được chọn là Sinh viên Đại sứ cho trường Berklee. Một cựu sinh viên khác đến từ Việt Nam là Anna Trương cũng đã thành công khi góp phần vào thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc và điện ảnh quy mô lớn.

Trường nhạc Berklee tuyển sinh ở TP HCM: cơ hội vàng tìm tương lai bùng nổ

Berklee tuyển sinh và trao học bổng cho sinh viên Việt Nam

Đây là năm thứ 2 trường nhạc Berklee cử đại diện đến TP HCM trực tiếp phỏng vấn tuyển sinh và trao học bổng cho các tài năng âm nhạc Việt Nam. Trường nhạc Berklee không chỉ nhắm đến các nghệ sĩ biểu diễn, mà rộng hơn, là những người hoạt động trong ngành âm nhạc: phòng thu, tổ chức tour diễn, quảng bá âm nhạc, làm việc cho các hãng đĩa…

Không chỉ đào tạo ra những cá nhân tài năng, trường còn nhắm tới việc tạo ra một hệ sinh thái rộng lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc, để từ đó tạo ra nhiều cơ hội hoạt động cho những sinh viên của mình.

Cơ hội trở thành sinh viên trường nhạc Berklee rộng mở cho mọi đối tượng, với các khóa học phong phú, từ khóa ngắn hạn mùa hè, khóa học online đến các chương trình đào tạo đại học chính quy. Các sinh viên có thể mang tới các buổi tuyển sinh mọi sở trường của mình, kể cả những nhạc cụ âm nhạc dân tộc cổ truyền.

Bởi không chỉ nhắm tới đào tạo các nghệ sĩ biểu diễn thuần túy, trường nhạc Berklee mang tới cho các sinh viên cơ hội mở rộng không gian sáng tạo của mình. Họ được học các đưa các chất liệu âm nhạc dân gian vào trong âm nhạc hiện đại, đưa âm nhạc dân tộc của mình thành âm nhạc toàn cầu, đó cũng là điều mà các sinh viên Việt Nam đang làm rất tốt, và người tiên phong chính là sinh viên Việt Nam đầu tiên của Berklee - nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.