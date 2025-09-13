HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trường nhạc Berklee danh tiếng "săn" sinh viên Việt Nam để trao học bổng

Thùy Trang

(NLĐO)- Cơ hội trở thành nghệ sĩ biểu diễn, nhà sản xuất âm nhạc đẳng cấp thế giới cùng trường nhạc Berklee nổi tiếng của Mỹ.

Tuyển sinh của trường nhạc Berklee tại TP HCM: cơ hội vàng cho sinh viên âm nhạc  

Trường nhạc danh tiếng của Mỹ, Berklee, đi tìm sinh viên Việt Nam để trao học bổng - Ảnh 1.

Đại diện trường nhạc danh tiếng của Mỹ, Berklee đến TP HCM tuyển sinh

Ngày 13-9, buổi tuyển sinh đầu tiên (tiếp diễn vào ngày 14 và 15-9) của trường nhạc Berklee danh tiếng của nước Mỹ đã diễn ra tại Sax 'n Art Club – Câu lạc bộ Jazz của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn (TP HCM). 

 Mỗi năm trường Berklee dành số tiền 110 triệu USD cho các suất học bổng với nhiều mức khác nhau, tùy theo từng khu vực, từng quốc gia và khả năng sinh viên. Các em có thể có được những mức học bổng trung bình từ 20.000 USD đến 45.000 USD. Mức học bổng cũng sẽ thay đổi theo từng năm học, tùy theo khả năng học tập của các sinh viên.

Trường Âm nhạc Berklee mong muốn sẽ mang tới những cơ hội mới cho các bạn trẻ Việt Nam theo đuổi âm nhạc. 

Trước đây, các sinh viên Việt Nam muốn tham gia kỳ tuyển sinh và phỏng vấn học bổng thường phải sang các thành phố lân cận như Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc), nay, các bạn đã có thể thực hiện điều đó ngay tại Việt Nam. 

Cơ hội mở rộng cho các bạn trẻ với mọi thể loại, xu hướng âm nhạc cũng như khao khát của bạn trong sự dấn thân vào ngành công nghiệp âm nhạc, mở rộng cánh cửa bước ra với thế giới.

Trường Âm nhạc Berklee (Berklee College of Music, thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ) là trường đào tạo độc lập về âm nhạc đương đại lớn nhất thế giới. Nhiều sinh viên, cựu sinh viên của trường đã giành được những giải thưởng lớn, đặc biệt với nhóm 4 giải thưởng EGOT, với hơn 300 giải Grammy, 8 giải Oscar, 49 giải Emmy, 28 giải Tony. 

 Sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận học bổng và theo học tại trường Berklee là nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn (vào năm 1996), sau đó là nhạc sĩ Đức Trí (2000). Một số nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng đã tham gia các khóa học ngắn hạn về biểu diễn tại ngôi trường này, như ca sĩ Thu Minh, Đoan Trang, Lam Trường… 

Sinh viên Việt Nam mới nhất của trường Berklee là An Trần, con gái của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, với chuyên ngành MP&E (Music Production & Enginering), một ngành rất tiềm năng để trở thành một nhà sản xuất âm nhạc quốc tế. 

An Trần cũng được chọn là Sinh viên Đại sứ cho trường Berklee. Một cựu sinh viên khác đến từ Việt Nam là Anna Trương cũng đã thành công khi góp phần vào thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc và điện ảnh quy mô lớn.

Trường nhạc Berklee tuyển sinh ở TP HCM: cơ hội vàng tìm tương lai bùng nổ 

Trường nhạc danh tiếng của Mỹ, Berklee, đi tìm sinh viên Việt Nam để trao học bổng - Ảnh 2.

Berklee tuyển sinh và trao học bổng cho sinh viên Việt Nam

Đây là năm thứ 2 trường nhạc Berklee cử đại diện đến TP HCM trực tiếp phỏng vấn tuyển sinh và trao học bổng cho các tài năng âm nhạc Việt Nam. Trường nhạc Berklee không chỉ nhắm đến các nghệ sĩ biểu diễn, mà rộng hơn, là những người hoạt động trong ngành âm nhạc: phòng thu, tổ chức tour diễn, quảng bá âm nhạc, làm việc cho các hãng đĩa… 

Không chỉ đào tạo ra những cá nhân tài năng, trường còn nhắm tới việc tạo ra một hệ sinh thái rộng lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc, để từ đó tạo ra nhiều cơ hội hoạt động cho những sinh viên của mình.

Cơ hội trở thành sinh viên trường nhạc Berklee rộng mở cho mọi đối tượng, với các khóa học phong phú, từ khóa ngắn hạn mùa hè, khóa học online đến các chương trình đào tạo đại học chính quy. Các sinh viên có thể mang tới các buổi tuyển sinh mọi sở trường của mình, kể cả những nhạc cụ âm nhạc dân tộc cổ truyền. 

Bởi không chỉ nhắm tới đào tạo các nghệ sĩ biểu diễn thuần túy, trường nhạc Berklee mang tới cho các sinh viên cơ hội mở rộng không gian sáng tạo của mình. Họ được học các đưa các chất liệu âm nhạc dân gian vào trong âm nhạc hiện đại, đưa âm nhạc dân tộc của mình thành âm nhạc toàn cầu, đó cũng là điều mà các sinh viên Việt Nam đang làm rất tốt, và người tiên phong chính là sinh viên Việt Nam đầu tiên của Berklee - nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn.

Tin liên quan

Freeze-MV đáng giá của thị trường âm nhạc Thái Lan

Freeze-MV đáng giá của thị trường âm nhạc Thái Lan

(NLĐO) - PERSES với visual đầy bùng nổ trong MV "Freeze", đĩa đơn nằm trong album thứ 5 "Alterland".

trường nhạc trường nhạc danh tiếng trường nhạc Berklee
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo