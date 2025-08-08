HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Freeze-MV đáng giá của thị trường âm nhạc Thái Lan

Thùy Trang

(NLĐO) - PERSES với visual đầy bùng nổ trong MV "Freeze", đĩa đơn nằm trong album thứ 5 "Alterland".

“Freeze”: Khi Hip-Hop Brazil “cháy” khắp sàn nhảy!

Freeze-MV đáng giá của thị trường âm nhạc Thái Lan- Ảnh 1.

Nhóm boyband hot tại Thái Lan hiện nay

Freeze được thể hiện bởi Jang, Nae, Kritni, Palm và Pluggi, bài hát mang phong cách hip-hop và funk Brazil, kết hợp với nhịp điệu vui nhộn và những động tác nhảy khiến mọi người phải nhảy nhót.

Bài hát kể về câu chuyện chàng trai bắt gặp một cô gái trong một trò chơi nghịch ngợm, đem lòng yêu thích và theo đuổi. Những hình ảnh được xây dựng trong MV thể hiện ý nghĩa việc theo đuổi một người phụ nữ xinh đẹp cũng giống như chơi một trò tán tỉnh. Từ giai điệu đến ca từ, "Freeze" đều tràn ngập phong cách chiếm hữu rất riêng của PERSES.

5 thành viên còn thể hiện được hình ảnh những chàng trai Thái Lan sành điệu, cá tính, sở hữu phong cách thời thượng. Những điệu nhảy táo bạo, breakdance được dẫn dắt bởi Pluggy Tharakorn và các vũ công Mega Crew.

PERSES: Khám phá góc nhìn mới và âm nhạc đột phá

Freeze-MV đáng giá của thị trường âm nhạc Thái Lan- Ảnh 3.

Hiện nhạc Thái Lan rất gần với khán giả Việt

Với bài hát này, PERSES đã hợp tác với nhà sản xuất Mayo James, rapper NAMEMT và nghệ sĩ Geniepak, những người đã giúp sáng tác lời bài hát, tạo nên một giai điệu ấm áp và lôi cuốn. Có thể nói, sản phẩm âm nhạc lần này giúp người hâm mộ có thêm góc nhìn mới mẻ về nhóm nhạc PERSES, sự trưởng thành của họ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

PERSES là thế hệ boyband mới của Thái Lan, do GMM Grammy quản lý, với 5 thành viên: Jung - Wikorn Buranapinyo, Nay - Naran Vikairungroj, Krittin - Krittin Sosungnoen, Palm - Perawit Pinto và Pluggy - Tharakorn Khamsing.

Tin liên quan

Nhìn lại sản phẩm âm nhạc của rapper Bình Gold, người vừa bị xác định 2 vi phạm

Nhìn lại sản phẩm âm nhạc của rapper Bình Gold, người vừa bị xác định 2 vi phạm

(NLĐO)- Sau nhà thiết kế Nguyễn Công Trí thì rapper Bình Gold là cái "sáng chói" trên mạng xã hội.

Mariah Carey bây giờ ra sao?

(NLĐO)- Mariah Carey trở lại, giữ vững phong độ khi "bắt tay" cùng Shenseea và Kehlani, phát hành ca khúc thứ 2 trong album "Here for it all".

Nữ ca sĩ bị ôm hôn thô bạo trên sân khấu

(NLĐO) – Nữ ca sĩ Walkyria Santos của Brazil bất ngờ bị một người đàn ông xông lên sân khấu, túm lấy và ép hôn lúc cô đang biểu diễn.

âm nhạc boyband nhạc Thái Lan Perses
