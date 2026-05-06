Pháp luật

Truy bắt "siêu trộm" gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền, vàng trị giá hàng tỉ đồng

Tr.Đức

(NLĐO)- Nguyễn Văn Sáng khai nhận gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh…

Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng), đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động liên tỉnh, gây ra hàng loạt vụ trộm cắp với thủ đoạn phá két sắt, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng tỉ đồng.

Truy bắt Nguyễn Văn Sáng: Siêu trộm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Sáng cùng tang vật của vụ án

Trước đó, ngày 21-1-2026, gia đình bà B.T.H. (SN 1973, trú tại thôn Quảng Long 5, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh) trình báo bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, trộm cắp 1,7 cây vàng trị giá gần 260 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt.

Trong khi lực lượng Công an đang khẩn trương truy tìm nghi phạm thì tiếp tục xảy ra một vụ đột nhập táo tợn tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng đã phá két sắt, lấy đi số tiền, vàng là tài sản tích góp của gia đình chị L.T.L. (SN 2000, trú tại phường Móng Cái 3), với tổng giá trị khoảng 1,2 tỉ đồng.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên nhận định đây là đối tượng có nhiều kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng sơ hở để đột nhập, đồng thời có khả năng vô hiệu hóa các biện pháp an ninh thông thường. Đối tượng hoạt động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi địa bàn nhằm xóa dấu vết, gây nhiều khó khăn cho công tác truy xét.

Tỉ mỉ rà soát từng manh mối, hệ thống hóa các tài liệu, chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ và phân tích quy luật di biến động, lực lượng điều tra xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng). Nguyễn Văn Sáng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, từng nằm trong diện theo dõi của lực lượng công an nhiều địa phương do liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Lần theo dấu vết của đối tượng qua nhiều tỉnh, thành, đến đêm 29-4, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Sáng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ hơn 192 triệu đồng tiền mặt và khoảng 4,38 lượng vàng được xác định là tang vật của vụ án.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Sáng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trong 2 vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Mở rộng đấu tranh, đối tượng tiếp tục khai nhận thêm hành vi liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Trong đó có 1 vụ trộm cắp xảy ra tại xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh ngày 3-10-2025, chiếm đoạt 4,6 cây vàng trị giá 574.485.000 đồng cùng 18 triệu đồng tiền mặt; cùng 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũ (nay là TP Hải Phòng) trong năm 2025, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng tiền mặt, 19 chỉ vàng cùng nhiều tài sản khác.

