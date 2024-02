Ngày 26-2, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức trao thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt thành công 2 đối tượng cướp giật tài sản.



Công an tỉnh Đắk Nông thưởng nóng các đơn vị truy bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản

Trước đó, ngày 23-2, nhận được tin báo của người dân về việc bị 2 đối tượng cướp giật tài sản, Công an TP Gia Nghĩa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xác minh.

Sau 5 giờ tiếp nhận thông tin, các lực lượng Công an TP Gia Nghĩa, Công an huyện Tuy Đức, Công an xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức) đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật, gồm: Trần Văn Thông (SN 1988, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Đức Tài (SN 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận đã rủ nhau đến địa bàn TP Gia Nghĩa để cướp giật tài sản, kiếm tiền tiêu xài.

Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 23-2, trên đường Lê Thánh Tông (TP Gia Nghĩa), Thông và Tài đã chạy xe máy áp sát bà Phan Thị L. (SN 1970) cướp giật dây chuyền.

Trên đường bỏ chạy, khi đến đoạn đường thuộc tổ 4 (phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa) 2 đối tượng tiếp tục áp sát cướp giật 1 dây chuyền vàng của anh Nguyễn Tường C. (SN 1999).

Sau khi gây ra 2 vụ cướp giật tài sản, 2 đối tượng đã bỏ chạy về hướng tỉnh Bình Phước. Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã truy bắt được 2 đối tượng khi đang di chuyển trên địa bàn xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức), thu giữ tang vật liên quan.