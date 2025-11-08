Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Hang Tám Cô

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Hang Tám Cô

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nhiều hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trong Hang Tám Cô ở Quảng Trị đã được truy điệu, an táng trong không khí thiêng liêng giữa đại ngàn Trường Sơn.

Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Hang Tám Cô - Ảnh 1.

Các đại biểu và thân nhân liệt sĩ dâng hương tưởng niệm tại khu di tích Hang Tám Cô

Ngày 8-11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ hy sinh tại hang Tám thanh niên xung phong (còn gọi là Hang Tám Cô), trên đường 20 Quyết Thắng, xã Thượng Trạch.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Trị và Thanh Hóa cùng đại diện các ban, ngành, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ và đông đảo người dân địa phương.

Gia đình Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi vòng hoa kính viếng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, trong quá trình tôn tạo cảnh quan khuôn viên Hang Tám thanh niên xung phong từ ngày 1 đến 15-10, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, tìm kiếm và cất bốc nhiều phần hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật tại vị trí cửa hang cũ đã bị sập.

Thể theo nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tiến hành giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Kết quả đến nay cho thấy 8 mẫu ADN trùng khớp với mẫu thân nhân liệt sĩ ở các địa phương Thanh Hóa, Ninh Bình (Nam Định cũ).

Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Hang Tám Cô - Ảnh 2.

Nghi lễ rước hài cốt liệt sĩ được thực hiện cẩn trọng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay.

Theo nguyện vọng của thân nhân, các hài cốt và di vật liệt sĩ được an táng trong một ngôi mộ chung được xây dựng trang trọng tại lối vào Hang Tám Cô - nơi các anh, các chị đã anh dũng ngã xuống hơn nửa thế kỷ trước, để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xúc động đọc điếu văn tưởng niệm, nhấn mạnh: "Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những ngày tháng khốc liệt của chiến tranh, Hang Tám thanh niên xung phong - một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại - mãi mãi ghi dấu tinh thần bất khuất của những người con ưu tú. Các anh, các chị đã kiên cường bám trụ, anh dũng hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông, góp phần vào thắng lợi của dân tộc".

Ngày 14-11-1972, giữa làn bom dữ dội trút xuống đường 20 Quyết Thắng, 8 thanh niên xung phong tuổi đôi mươi đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng núi đá, khi đang nỗ lực thông tuyến, bảo đảm vận chuyển hàng hóa, vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đại biểu và thân nhân liệt sĩ đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ chung trong khuôn viên Hang Tám Cô.

Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Hang Tám Cô - Ảnh 3.

Những nén nhang thơm thắp lên giữa đại ngàn Trường Sơn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tuổi đôi mươi.

Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Hang Tám Cô - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa kính viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Hang Tám Cô - Ảnh 5.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ

Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Hang Tám Cô - Ảnh 6.

Truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong Hang Tám Cô - Ảnh 7.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ công lao của các thế hệ thanh niên xung phong đã ngã xuống trên đường 20 Quyết Thắng.


Tin liên quan

Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ tại hang Tám Cô

Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ tại hang Tám Cô

(NLĐO) - Ngày 14-11, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ tại hang Tám Cô (hang 8 Thanh niên xung phong) và Đường 20 - Quyết Thắng (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch).

Hang Tám Cô: Huyền thoại và nỗi đau

45 năm đã qua đi kể từ ngày 8 thanh niên xung phong hy sinh ở hang Tám Cô (Quảng Bình), người thân của những liệt sĩ này vẫn mong mỏi được làm rõ những mộ phần vô chủ, trả lại đúng tên cho con em mình

Lấy mẫu giám định ADN liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô

Ngày 16-8, tại UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Thanh Hóa phối hợp Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH), Viện Pháp y quân đội, UBND huyện Hoằng Hóa lấy mẫu sinh phẩm (là mẫu máu) của thân nhân các gia đình liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô khi mở đường 20 - Quyết Thắng năm 1972 ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, để giám định ADN, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ.

Quảng Trị hang Tám Cô đường 20 quyết thắng phong nha kẻ bàng Tổng Bí thư Tô Lâm Hang Tám thanh niên xung phong Truy điệu liệt sĩ Quảng Trị An táng hài cốt liệt sĩ Đội quy tập 589 Di tích lịch sử Hang Tám Cô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo