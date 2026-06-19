Truy nã đặc biệt kẻ dùng súng bắn chết người trong rừng giáp ranh

Sáng 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Dương Quý Hồng (SN 1970; trú xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi giết người.

Đối tượng Dương Quý Hồng đã bị truy nã vì bị tình nghi nổ súng giết người trong rừng.



Theo thông tin ban đầu, tối 14-6, ông Hồng cùng anh T.A.S. (SN 1988; cùng trú xã Ea Hiao) nhậu tại chòi rẫy thuộc tiểu khu 1288, xã Ia Rbol (Gia Lai), khu vực giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk.

Trong lúc ăn nhậu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, nghi đối tượng Hồng đã dùng súng (chưa rõ chủng loại) bắn anh S., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn vào rừng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan; đồng thời phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng truy bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quý Hồng về tội "Giết người", đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc bắt giữ đối tượng truy nã cần nhanh chóng đưa đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất; đồng thời báo ngay cho điều tra viên Thẩm Hằng Giang (ĐT: 0914.013.560) để phối hợp xử lý.