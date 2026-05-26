CLIP lời khai của 2 sát thủ giết người tại phường Bến Thành, TPHCM

Ngày 26-5, Công an TPHCM thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trước Nhà hàng hải sản ở phường Bến Thành, TPHCM.

Theo điều tra ban đầu, tối 21-5, hai nghi phạm là người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng nổ súng khiến anh Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, quốc tịch Úc) tử vong tại chỗ sau hai phát đạn. Nạn nhân Sauni Sam (SN 1999, quốc tịch Úc) bị bắn một phát, hiện đang được điều trị tích cực.

Đối tượng Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa) tại Công an TPHCM

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Bến Thành khẩn trương phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và truy xét các đối tượng liên quan.

Lời khai của đối tượng Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa)

Lực lượng chức năng đồng thời triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Bộ Công an và công an các địa phương nhằm khoanh vùng, xác định hướng di chuyển và nơi lẩn trốn của nghi phạm. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TPHCM cũng được huy động để hỗ trợ rà soát dữ liệu, phục vụ công tác truy bắt.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định hai nghi phạm gây án là Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa) và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa). Sau khi gây án, cả hai nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, liên tục di chuyển qua nhiều địa phương và tìm cách vượt biên sang Campuchia.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cục nghiệp vụ và công an các tỉnh, lực lượng truy bắt đã lần theo dấu vết, xác định nơi ẩn náu của các đối tượng.

Chỉ chưa đầy 72 giờ sau khi gây án, hai đối tượng đã bị bắt giữ và di lý an toàn về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động của một nhóm tội phạm có tổ chức.