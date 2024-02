Chiều tối 2-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phát lệnh truy nã bị can Đoàn Văn Toàn (SN 1998, ngụ xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về tội tổ chức đánh bạc.

Đoàn Văn Toàn bị Công an Hà Tĩnh truy nã (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 4-2023, Toàn tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc trên hệ thống FBS do các đối tượng là người nước ngoài cầm đầu.

Toàn đã cùng những người khác sử dụng tài khoản "Soi cầu tài, xỉu" để livestream nhằm lôi kéo, kích cầu những người chơi thực hiện hành vi đánh bạc trên trang website "fbslive..." và ứng dụng FBS.

Sau đó, Toàn đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xin đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội. Tuy nhiên, sau khi trở về địa phương, Toàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không chấp hành theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra.

Đến ngày 16-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Toàn về tội tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã phối hợp với các lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Toàn nhưng bị can này không có mặt tại địa phương.

Ngày 30-1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 222/QĐTN-PC02, truy nã bị can Toàn với tội danh bị khởi tố tổ chức đánh bạc.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can đang bị truy nã báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh theo số điện thoại 0692.928.23.