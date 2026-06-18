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Pháp luật

Truy nã kẻ nổ súng bắn chết người trong rừng sâu

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Cơ quan điều tra xác định trước khi bị bắn, nạn nhân có ngồi nhậu chung với đối tượng bị truy nã và một thanh niên khác tại chòi rẫy trong rừng sâu.

Tối 18-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã Dương Quý Hồng (SN 1970, dân tộc Dao; trú buôn Bia, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) vì hành vi sử dụng súng bắn chết anh T.A.S. (SN 1988, trú xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk).

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với người này để điều tra về tội danh trên.

Truy nã đặc biệt dương Qúy Hồng trong vụ nổ súng bắn chết người ở Gia Lai - Ảnh 1.

Quyết định truy nã đối với Dương Quý Hồng

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Theo cơ quan điều tra, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng Dương Quý Hồng đến công an, Viện kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất. 

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, gặp điều tra viên Thẩm Hằng Giang theo số điện thoại: 0914.013.560.

Theo thông tin ban đầu, tối 14-6, Công an xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai nhận được tin báo về việc nạn nhân S. bị bắn tử vong trong rừng, thuộc lô 17, khoảnh 5, tiểu khu 1288 thuộc địa phận xã Ia Rbol, giáp ranh với xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan điều tra xác định trước khi bị bắn, anh S. có ngồi nhậu chung với Dương Quý Hồng và một thanh niên khác tại chòi rẫy trong khu vực rừng trên.

Truy nã đặc biệt dương Qúy Hồng trong vụ nổ súng bắn chết người ở Gia Lai - Ảnh 3.

Thi thể nạn nhân được đưa từ rừng về nhà để tổ chức mai táng

Khi người thanh niên rời cuộc nhậu, trở về chòi rẫy của mình để nghỉ ngơi thì nghe tiếng súng nổ. Quay lại kiểm tra, người này phát hiện anh S. đã tử vong với vết thương nghi do đạn của súng tự chế gây ra. Riêng Dương Quý Hồng không có mặt tại hiện trường.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra làm rõ. Hiện trường thuộc khu vực rừng sâu đường đi trắc trở. Lực lượng công an đã tổ chức vòng vây từ nhiều hướng để tiếp cận, trong đó sử dụng chó nghiệp vụ, flycam để khoanh vùng vây bắt đối tượng.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, truy vết gặp nhiều khó khăn vì địa bàn rộng, hiểm trở, rừng núi rậm rạp, trong khi đối tượng thường xuyên đi rừng, thông thạo địa hình.

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