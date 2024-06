Truy nã Phan Văn Thanh vì liên quan vụ đánh bạc quy mô lớn ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục nghiệp vụ - Bộ Công an phá chuyên án, bắt giữ 21 đối tượng sử dụng công nghệ cao để đánh bạc qua Telegram với giao dịch hơn 2 tỉ đồng/ngày