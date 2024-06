Chiều 11-6, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Đặng Thu Phượng (SN 1984; ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới) - đối tượng có lệnh truy nã về tội "Đánh bạc".

Đặng Thu Phượng và quyết định truy nã

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 3-7-2022, qua tin báo từ quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền nên lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến địa điểm như tin báo để vây bắt.

Khi lực lượng công an đến hiện trường thì bắt quả tang Phượng cùng tham gia đánh bạc với 16 người khác.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc. Quá trình xác minh, điều tra xử lý vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phượng và các bị can liên quan về tội "Đánh bạc". Trong thời gian này, Phượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị truy nã.

Trong quá trình bỏ trốn, Phượng đã đi nhiều tỉnh, thành để tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Đến chiều 10-6, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới đã bắt giữ Phượng khi đang lẩn trốn tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới.