Do đó, để phá được vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng có tính chất phức tạp này là một hành trình rất khó khăn nhưng linh tính, sự quyết đoán của những người làm án đầy kinh nghiệm, các anh đã giải mã được vụ án đặc biệt này.

Người đàn ông tử vong ven hồ



Khoảng 4h30 sáng 27-5-2019, anh Quân và chị Hoa (ở phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh) đi xe máy ra Hồ điều hoà (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) để tập thể dục như thường lệ. Do trời mưa, anh chị đi vòng vào khu vực chòi số 1 ven hồ thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động ở vệ cỏ, có chiếc xe máy dựng bên.

Cùng lúc này, có vợ chồng ông Hùng, bà Chiến (ở phường Đại Phúc) cũng đi bộ tập thể dục qua đây, xác định người đàn ông đã tử vong nên hoảng hốt hô hoán và đi trình báo cơ quan Công an.

Ban chuyên án dựng lại sơ đồ hiện trường vụ án.





Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị, phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức các hoạt động điều tra làm rõ vụ án.

Nạn nhân xác định là ông Nguyễn Văn Đậu, sinh năm 1969, trú tại khu 3, phường Đại Phúc. Người thân nạn nhân cho biết, nạn nhân làm nghề môi giới bất động sản, từng bị tai nạn giao thông nằm hôn mê suốt 17 ngày, sau đó mắc bệnh teo não và hàng ngày vẫn phải uống thuốc điều trị bệnh tâm thần nên tính khí khá thất thường. Tối 27-5, nạn nhân sau khi uống 4 lần cả rượu và bia thì dắt xe máy ra khỏi nhà, đòi đến Hồ điều hoà ngủ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị đối tượng dùng hung khí tấn công, trong đó vết thương ở cổ là nguyên nhân chính khiến nạn nhân tử vong ngay ở hiện trường.

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân vẫn dựng trong tình trạng khoá càng, nhưng không tìm thấy chìa khoá. Ví của nạn nhân rơi ở hiện trường, trong ví không có tiền (kết quả điều tra ban đầu xác định thời điểm trước khi chết, nạn nhân cũng không có tiền). Ngoài ra, mũ bảo hiểm của nạn nhân bị đập vỡ, chiếc quần dài của nạn nhân bị cởi lột ngược để ngay ở chân nạn nhân…

Từ những căn cứ và tài liệu thu thập được, xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, nếu chỉ thực hiện các biện pháp điều tra thông thường khó làm rõ được vụ án, nên ngày 29-5, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thành lập Ban chuyên án, phân công Đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng ban chuyên án.

Ngay từ đầu, Ban chuyên án xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, rất khó khăn trong quá trình điều tra và đấu tranh.

Bởi hiện trường vụ án là công viên Hồ điều hoà giáp với Bệnh viện tỉnh, giáp đường cao tốc, là nơi vui chơi giải trí công cộng ai cũng có thể đến và rời đi dễ dàng bằng cả phương tiện cá nhân và công cộng. Thời gian gây án khoảng 3h sáng, đây là khoảng thời gian vắng người qua lại nên không có nhân chứng.

Sau khi xảy ra vụ án, trời lại mưa to nên các dấu vết ở hiện trường, dấu vết trên tử thi, đặc biệt là dấu vết máu đã bị xoá mất hoàn toàn. Kết quả điều tra ban đầu cũng cho thấy, ngay việc xác định hung khí gây án cũng khá phức tạp, bởi quá trình khám nghiệm hiện trường không thu được hung khí gây án, trong khi khám nghiệm tử thi xác định vùng đầu của nạn nhân có khoảng 15 vết thương do một loại hung khí gây ra, nhưng 8 vết thương ở vùng cổ, lưng, bụng lại do một hung khí khác gây ra.

Có một hay nhiều đối tượng gây án? Đây là vụ án giết người hay giết người cướp tài sản, bởi tài sản có giá trị là chiếc xe máy ở hiện trường không bị mất?

Liệu có phải nạn nhân bị giết vì mâu thuẫn cá nhân, trong khi nạn nhân làm nghề "cò" đất phạm vi nhỏ, chưa thấy có mâu thuẫn làm ăn cũng như mâu thuẫn gia đình? Hay nạn nhân khi nằm ngủ ở chòi có mâu thuẫn với một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng dẫn đến đánh nhau, bị tấn công và tử vong?

Lộ mặt kẻ lang thang gây án

Với quyết tâm phá án, Ban chuyên án đã huy động hầu hết lãnh đạo phòng nghiệp vụ, cán bộ, chỉ huy đội, điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào điều tra. Với nhận định tính chất vụ án, Ban chuyên án đưa ra các giả thuyết điều tra, tập trung chính vào giả thuyết "Giết người, cướp tài sản" và diện đối tượng gây án là lang thang, trộm cắp ban đêm, nghiện ma tuý…

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tú.





Hàng chục đầu camera xung quanh khu vực hiện trường được rà soát, xác định đối tượng nghi vấn đi vào, đi ra khu vực này vào thời điểm gây án. Ban chuyên án đã rà soát giải nghi hàng trăm đối tượng hình sự trong địa bàn, cũng như các điểm xe ôm, các hãng xe taxi chạy qua hiện trường vào thời điểm đó...

Rất nhiều người có mặt, đi qua khu vực Hồ điều hoà đêm 27-5 rạng sáng 28-5 đã được Ban chuyên án mời lên làm việc, lấy lời khai, từ những người đi tập thể dục, những đôi nam nữ ngồi tâm sự, những người ra ven hồ uống bia, nhóm nghiện ma tuý chui vào khu biệt thự chưa có người ở để hút chích đến người nhặt phế liệu, người chạy xe ôm, người hái rau sớm ven đường…

Nhiều người khai có một nam thanh niên nhỏ người, mặc quần áo màu đen, xách túi ngồi bấm điện thoại đến rất khuya, 3h sáng vẫn ngồi ở gần chòi số 1 nơi nạn nhân tử vong. Có người khai, khoảng hơn 3h sáng 28-5 thấy tiếng kêu ở chòi số 1, thấy nam thanh niên nhỏ người đứng gần chỗ xe máy và nạn nhân, nhưng không ai lại gần và cũng không biết đã có án mạng xảy ra.

Cơ quan công an làm việc nhiều ngày liền vẫn chưa ra manh mối của vụ án, có lúc cảm giác vụ án đi vào bế tắc. Các trinh sát, điều tra viên lại "rà" kỹ càng một lần nữa, trong lòng, ai cũng tâm niệm mình sẽ làm được, nạn nhân chết oan uổng sẽ phù hộ cho mình tìm ra kẻ thủ ác. Trên thực tế, trong rất nhiều vụ án, đặc biệt là trọng án chưa rõ thủ phạm thì đôi khi niềm tin vào tâm linh đã giúp các trinh sát, điều tra viên có động lực, quyết tâm hơn để phá án.

Trong vụ án này cũng vậy, trong lúc khó khăn nhất, "bí" thông tin nhất, các thành viên trong Ban chuyên án đều tin rằng mình sẽ khám phá thành công.

Chính vì vậy, các anh lại lật lại từ đầu, gỡ tỉ mỉ từng đầu mối và phát hiện một đối tượng gầy gò có mặt trong khu vực này đó là Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 2000, trú ở Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang. Tuy nhiên, trong thời điểm xảy ra án mạng, Tú không về quê. Rà soát mọi thông tin về đối tượng này, các anh phát hiện Tú trọ ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Thời điểm xác minh, Tú đang trọ ở một quán karaoke ở thị trấn Chờ. Bí mật nắm tình hình về Tú, Ban chuyên án đã thu được chiếc quần có dính máu đối tượng giấu trong góc tối. Giám định máu thì trùng khớp với nạn nhân.

Như vậy là đã sáng tỏ, Ban chuyên án lập tức tổ chức bắt giữ Tú sau 15 ngày đối tượng này lẩn trốn khi đang chơi game ở quán Internet. Đến khi bị bắt, Tú ngạc nhiên vì đã nghĩ không ai phát hiện ra mình.

Tuy nhiên, mặc dù bị cơ cơ quan Công an mời lên làm việc từ tối 11-6, nhưng sau một thời gian vừa xác minh vừa xét hỏi, tác động tâm lý, đến ngày 12-6, Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi dùng dao đâm chết ông Nguyễn Văn Đậu vào sáng 27-5-2019 tại Hồ điều hoà.

Vậy là sau 15 ngày trắng đêm không ngủ, Ban chuyên án với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, trực tiếp là Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, cùng sự phối hợp nhịp nhàng, gắn kết giữa các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thị xã, thành phố cũng như áp dụng linh hoạt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đã lật mặt được kẻ giết hại người đàn ông ở Hồ điều hoà gây xôn xao dư luận.

Tú là đối tượng lang thang có biểu hiện sử dụng ma tuý tổng hợp. Tú khai nhận, khoảng 21h30 ngày 26-5, Tú đi bộ một mình ra Hồ điều hoà tập thể dục. Khi đi được 3 vòng hồ thì Tú ngồi nghỉ ở ghế đá và nhắn tin cho bạn gái, sau đó nằm ngủ.

Tới khoảng 3h sáng Tú thức dậy, mở điện thoại ra xem nhưng vẫn chưa thấy người yêu nhắn tin nên Tú đi bộ ra hướng cầu Bồ Sơn với mục đích bắt taxi về Yên Phong đến nhà nghỉ đã hẹn với người yêu trước đó.

Khi đi bộ qua chòi số 1, Tú thấy ông Đậu nằm ngủ 1 mình, có chiếc xe máy dựng trước chòi, Tú nhìn quanh không thấy ai nên nảy sinh ý định xin tiền ông Đậu.

Ban chuyên án họp triển khai kế hoạch truy tìm thủ phạm gây án.





Khi Tú vỗ vai đánh thức để xin tiền, ông Đậu nói "tao làm gì có tiền" thì Tú hỏi: "Đi xe máy thế này mà không có tiền à?". Ông Đậu vẫn không đưa tiền, nên Tú đã mở túi xách mang theo, lấy ra một con dao bấm (lưỡi dao chưa mở), cầm dao đe dọa ông Đậu và nói: "Cháu xin ít tiền để ăn cơm".

Ông Đậu nhổm dậy, lấy mũ bảo hiểm trên đỉnh đầu vụt Tú, thì Tú lập tức cầm chuôi dao đập vào đầu ông Đậu. Hai người giằng co nhưng do sức yếu hơn, ông Đậu đã bị Tú sát hại.

Thấy ông Đậu nằm bất động, Tú nhìn thấy túi quần nạn nhân cộm lên, bèn thò tay lục, lấy ra chùm chìa khoá. Tú dùng chùm chìa khoá mở cốp xe AirBlade của ông Đậu, lấy đi một điện thoại Nokia màu đen, 1 chiếc ví da cũ trong đó có đăng ký xe mang tên vợ ông Đậu, hai giấy phép lái xe của ông Đậu và vợ.

Tú đá vào chân ông Đậu và gọi, không thấy ông Đậu trả lời nên đã bỏ chạy lên đường cao tốc, vứt chiếc ví da, chùm chìa khoá đi, chỉ giữ lại giấy đăng ký xe và chiếc điện thoại.

Khi đến cầu chui Đại Phúc, Tú bắt xe ôm về nhà nghỉ ở thị trấn Chờ, do không có tiền, Tú đưa chiếc điện thoại của ông Đậu cho người chở xe ôm và hẹn khi nào có tiền sẽ liên lạc để chuộc lại. Ngày 30-5, Tú đến quán game ở thị trấn Chờ chơi điện tử, và cũng do không có tiền, Tú đã cầm giấy đăng ký xe lấy được từ cốp xe nạn nhân cho quán game này.

Trung tá Lê Văn Sơn, Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh - điều tra viên chính của vụ án cho biết, đối tượng Tú khá lì lợm, hắn luôn nghĩ rằng trời mưa đã xoá sạch dấu vết nên cơ quan Công an không thể điều tra ra. Đến khi biết không thể chối cãi được nữa, đối tượng mới nhận tội.

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Tú về hai tội giết người, cướp tài sản.