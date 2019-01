Bộ Công an kêu gọi Phạm Đình Tuệ ra đầu thú

29/01/2019 14:27

Theo Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, ngày 17- 1, đơn vị này đã ra quyết định truy nã đối với 2 bị can: Phạm Đức Dương (44 tuổi, trú tại 339 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Phạm Đình Tuệ (40 tuổi, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài (Điều 349 Bộ luật Hình sự).



Ngày 24-1-2019, bị can Phạm Đức Dương đã ra đầu thú tại trụ sở cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, số 3 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Cùng ngày, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định đình nã đối với Phạm Đức Dương.

Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an kêu gọi bị can Phạm Đình Tuệ sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.





Theo Báo Công an Nhân dân