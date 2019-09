Tự giới thiệu từng công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài- Cục Hải quan TP Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1991, ở tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, ảnh) đã thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tiền tỷ của hai người bị hại.



Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra, đã làm rõ hành vi phạm tội của Thảo; ra quyết định truy nã đối tượng trên toàn quốc.



Kể lại sự việc xảy ra, anh Nhữ Đức V và Bùi Văn L (cùng trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết: Anh V và anh L làm nghề buôn bán, kinh doanh điện thoại. Vào cuối năm 2017, qua các mối quan hệ xã hội, anh L và anh V quen biết Thảo, vào thời điểm đó đối tượng đang sinh sống cùng với chồng tại huyện Cẩm Giàng.

Qua một vài lần gặp gỡ, Thảo giới thiệu rằng chị ta từng công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài - Cục Hải quan TP Hà Nội nhưng sau đó nghỉ việc. Song Thảo vẫn có quan hệ quen biết đồng nghiệp cũ nên biết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài có lô hàng điện thoại di động gồm điện thoại Iphone X, điện thoại Iphone 7 Plus và Nokia 8800 đang chờ thanh lý. Nếu anh V và anh L muốn mua thì giao tiền cho Thảo, chị ta sẽ nhờ người quen mua số điện thoại thanh lý trên.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo.

Tin vào những lời nói của Thảo, cuối năm 2017, anh L đã nhờ chị Nguyễn Thị Thúy H (ở Cẩm Giàng) chuyển 570 triệu đồng cho Thảo. Sau khi giao số tiền trên, tối cùng ngày anh L và chị H tiếp tục gặp Thảo tại Hà Nội và giao cho đối tượng này thêm 30 triệu đồng.

Đến ngày 5-12-2017, anh V lại nhờ anh Hà Thanh H (trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) cầm 1,1 tỷ đồng đưa cho Thảo để mua điện thoại thanh lý giá rẻ. Sau khi nhận số tiền trên, Thảo đã viết giấy biên nhận tiền đưa lại cho anh H giao lại cho anh V.

Thế nhưng sau khi nhận tiền, Thảo lại thường xuyên trốn tránh, không gặp anh L và anh V. Khi hai nạn nhân thúc ép đòi tiền thì Thảo lấy lý do là do hàng chậm về nên chưa giao được. Sau nhiều lần chờ đợi mà vẫn không thấy Thảo mang điện thoại về giao, anh L đã yêu cầu đối tượng này mang tiền trả. Thảo đã trả lại cho anh L 160 triệu đồng cùng 2 máy điện thoại Iphone X, trị giá 48 triệu đồng. Sau đó, anh L và V không liên lạc được với Thảo.

Ngày 23-11-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến đầu năm 2019 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thảo về hành vi phạm tội trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã bị can đối với Thảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi vụ án đang được điều tra thì Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục nhận được đơn, thư tố cáo hành vi phạm tội của Thảo.

Quá trình đấu tranh, đến ngày 7-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định Thảo còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại của Thảo trong vụ án này là anh Vũ Trọng N (trú tại huyện Cẩm Giàng), một người họ hàng của của Thảo.

Khoảng tháng 9-2017, Thảo cũng nói với anh N rằng chị ta có khả năng mua được điện thoại thanh lý giá rẻ hơn so với thị trường. Đến khoảng giữa tháng 9-2017, anh N đã đặt Thảo mua hộ 5 chiếc Iphone X với giá 21 triệu đồng/ chiếc và giao cho Thảo số tiền là 105 triệu đồng.

Khoảng 2 tuần sau đó, Thảo đã giao lại cho anh N 5 chiếc điện thoại như trên, điều này đã khiến anh N tin tưởng. Vì thế, vào khoảng tháng 11-2017, khi Thảo nói với anh N có lô hàng Iphone X nhưng phải mua cả lô 90 chiếc thì hàng mới ra nhanh và giá mỗi chiếc là 16 triệu đồng thì anh đã đồng ý ngay.

Anh N đã thỏa thuận mua của Thảo 47 chiếc điện thoại và đã hai lần giao cho đối tượng này là 146 triệu đồng. Ngoài ra, anh N còn nhờ chị Đỗ Thị Thanh H (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chuyển tiền 5 lần với tổng số là 606 triệu đồng cho Thảo qua tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận tiền, Thảo đã giao cho anh N 47 chiếc điện thoại Iphone X.

Đến khoảng cuối năm 2017, Thảo tiếp tục nói với anh N có thêm lô hàng Iphone 7 với giá 10 triệu đồng/ chiếc, một lần nữa anh N lại đồng ý mua. Khoảng giữa tháng 11-2017, theo yêu cầu của Thảo, anh N đã giao cho anh Trần Duy T (trú tại Đông Anh, Hà Nội) 200 triệu đồng.

Sau khi nhận 950 triệu đồng của anh N, Thảo không giao điện thoại như cam kết. Anh N đã gặp Thảo để nói chuyện thì đối tượng nói rằng do gặp sự cố nên chưa thể giao hàng. Anh N đã yêu cầu Thảo viết giấy cam kết và hẹn trả lại nhưng sau đó đối tượng bỏ đi đâu không rõ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang tổ chức lực lượng truy tìm Thảo. Ai biết thông tin về đối tượng Thảo, đề nghị liên hệ với điều tra viên Quang, theo số điện thoại 090.215.8479.