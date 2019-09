Vụ cố ý gây thương tích do hai đối tượng gồm Phạm Hùng Cường (SN 1989, ở tổ 27, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Hà Huy Thuận (sinh năm 1988, ở thôn Đoàn Kết, Cảm Ân, Yên Bình, Yên Bái) lên kế hoạch một cách bài bản, chi tiết nhằm qua mắt cơ quan chức năng, “dằn mặt” đối phương.



Đối tượng sử dụng sim rác để liên lạc, gửi “bom thư” như một món hàng chuyển phát nhanh qua xe khách bắt ngang đường, sau khi gây án thì nhanh chóng tìm đường tẩu thoát. Về phía người bị hại thì thiếu hợp tác với Cơ quan công an...



Khó khăn chồng chất khó khăn, song bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và các trinh sát Đội 9 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ vụ án, trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Những biểu hiện bất thường của bị hại

“Sau vụ nổ, hiện trường vụ án đã bị xáo trộn hoàn toàn do quá trình sơ cứu người bị hại. Trong khi đó, hai nạn nhân là Phùng Văn Dũng (SN 1990, trú tại xã An Phú, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) và Trần Khánh Duy (SN 1999, trú tại xã Hợp Kỳ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc; cùng tạm trú tại P630 HH1A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), là những người trực tiếp liên quan đến vụ nổ lại thiếu hợp tác với cơ quan điều tra”, Thượng tá Lê Xuân Hanh, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai bắt đầu câu chuyện với chúng tôi.

Anh và đồng đội phải đối mặt với nhiều khó khăn để điều tra, khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trước ki-ốt số 10 HH3A Linh Đàm vào khoảng 8h45 phút, ngày 7-9, làm 5 người bị thương.

Trong thời điểm đó, có những lúc các thành viên của hai đơn vị nghiệp vụ gồm Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và Đội 9 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cảm thấy bế tắc bởi khó khăn đặt ra trước mắt, bởi phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi của đối tượng gây án. Các đối tượng đã có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

“Hai bị hại bất hợp tác với Cơ quan công an chính là điểm “không bình thường” đối với một vụ án hình sự buộc chúng tôi đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn”, Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai kể lại quá trình tháo gỡ từng “nút thắt” của vụ án.

Để trả lời được câu hỏi trên, Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo mũi công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai tiến hành đồng loạt các biện pháp điều tra. Một mũi bí mật dựng nhân thân và mối quan hệ của hai nạn nhân Dũng và Duy; mũi khác phối hợp với Đội 9 tiến hành rà soát, dựng đối tượng nghi vấn; thu thập lời khai của các nhân chứng và 3 người bị hại còn lại gồm anh Thạch Quốc Phương (SN 1974, ở P2410 HH4C Linh Đàm; chị Dương Thị Hương (SN 1962) và anh Nguyễn Trọng Vinh (SN 1985, đều ở HH4A Linh Đàm). Cùng thời điểm này, một mũi trinh sát dựng lại toàn bộ “đường đi” của bom thư phát nổ được gửi dưới dạng hộp quà.

Quá trình xác minh, nhân thân của Dũng và Duy đã được các trinh sát và điều tra viên của hai đơn vị dựng lên. Phùng Văn Dũng và Trần Khánh Duy là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trong đó Dũng từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, với mức án 36 tháng tù treo.

Từ khoảng giữa năm 2018, hai đối tượng đã tham gia buôn bán các loại thiết bị, phần mềm chơi cờ bạc bịp (các loại như điện thoại đổi bài, điện thoại đánh bài, kính áp tròng nhìn bài, ví đổi bài, áo đổi bài, bát hình xóc đĩa có gắn camera, quân từ chơi xóc đĩa, phần mềm hack game xóc đĩa, máy sửa tin nhắn lô đề) trên mạng Internet. Khi người mua có nhu cầu sử dụng sẽ liên lạc với Dũng qua số điện thoại được đăng công khai.

Khoảng tháng 7-2019, Dũng giao cho Duy một số điện thoại để trực tiếp tiến hành các giao dịch mua bán thiết bị và phần mềm cờ bạc bịp với khách hàng... Song, toàn bộ việc điều hành vẫn do Dũng quản lý, Duy chỉ có nhiệm vụ bán hàng, thu tiền, giao hàng cho khách theo chỉ đạo của Dũng. Đây chính là lý do vì sao khi vụ nổ xảy ra, cả Dũng và Duy đều từ chối hợp tác với Cơ quan công an.

Vượt hàng ngàn km lần theo đối tượng

Từ thông tin trên, điều tra viên của hai đơn vị nghiệp vụ đã tập trung đấu tranh, buộc Dũng và Duy phải hợp tác với cơ quan Công an. Những lời khai ban đầu của nạn nhân đến thời điểm này là một trong những thông tin quan trọng, giúp Cơ quan công an định hướng vụ án.

Tại cơ quan Công an, Duy cho biết: Trước đó, khoảng 11h28 ngày 5-9, Duy nhận được tin nhắn của một người đàn ông nhắn rằng, anh ta sử dụng phần mềm chơi cờ bạc bịp của Duy cài cho nhưng thường xuyên bị thua bạc. Đối tượng nhờ Duy cài đặt lại phần mềm, đồng thời đặt mua thêm của Duy một số thiết bị đánh bạc bịp gồm 2 cây bài máy, tai nghe và pin đi kèm.

Đến khoảng 15h30 ngày 6-9, người đàn ông tiếp tục liên lạc với Duy. Qua trao đổi, anh ta nói rằng sẽ gửi chiếc điện thoại cho Duy qua nhà xe Đức Cảnh tuyến Kim Sơn - Giáp Bát, BKS: 35B-008.75 để Duy cài đặt lại phần mềm thiết bị phục vụ việc chơi cờ bạc bịp. Khoảng 18h00 cùng ngày, Duy nhận được thông báo của người phụ xe (sau này biết là anh Lâm Văn Thăng (SN 1979, ở Khu Đông, TT Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình) về việc có một gói hàng gửi từ Ninh Bình. Sau đó, vì quá muộn nên Duy đã hẹn giao gói hàng vào sáng hôm sau.

Khoảng 8h00 ngày 7-9, Duy đi xe ôm đến bến xe Giáp Bát lấy gói hàng. Khoảng 8h40 cùng ngày, Duy nhận được gói hàng hình hộp chữ nhật màu đen, dán băng dính màu vàng, bên ngoài có ghi số điện thoại. Sau khi ăn sáng xong, Duy và Dũng đến quán nước chè trước cửa ki-ốt số 10 HH3A Linh Đàm, Duy mở gói hàng thì bất ngờ phát nổ làm 5 người bị thương.

Hai đối tượng Cường và Thuận tại cơ quan Công an. Tiến hành ghi lời khai, Dũng cho biết: Khoảng đầu tháng 9-2019, Dũng và vợ chuyển nhà đến P630 HH1A Linh Đàm tiếp tục buôn bán hàng trên mạng. Quá trình sinh sống từ trước đến nay ở cả Vĩnh Phúc và Hà Nội, Dũng không có mâu thuẫn với ai ngoài việc liên quan đến buôn bán thiết bị chơi cờ bạc bịp. Theo lời của Dũng thì cứ 10 sản phẩm Dũng và Duy bán ra thì có 3 sản phẩm bị lỗi nên anh ta thường xuyên bị khách chửi bới, đe dọa.





Từ lời khai của Dũng, ngày 7-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này và thu giữ một dụng cụ đổi bài hình điện thoại di động... Với các tài liệu thu thập được, họ xác định vụ cố ý gây thương tích liên quan đến hoạt động mua bán dụng cụ cờ bạc bịp. Đối tượng gây án có hiểu biết về việc sử dụng vật liệu nổ, các loại kíp nổ, có tính chất cảnh cáo các bị hại.

Từ nhận định trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và Đội 9 đã tập trung làm rõ các mâu thuẫn từ trước đến nay trong sinh hoạt, công việc của Dũng và Duy. Đồng thời, tiến hành ghi lời khai của phụ xe ô tô khách BKS: 35B-008.75 của nhà xe Đức Cảnh là Lâm Văn Thắng; xác định được vị trí nhận gói hàng tại ngã 3 quốc lộ 10 giao cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Quá trình rà soát, Công an quận Hoàng Mai và Đội 9 được Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hóa cung cấp những thông tin quan trọng về đối tượng Phạm Hùng Cường và vợ anh ta là Trần Hoài Thương (SN 1990, ở khu 1 Thạch Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa)... Cường cùng vợ đã chuyển hộ khẩu thường trú về quận Lê Chân, TP Hải Phòng, đối tượng này có liên quan hoạt động cờ bạc bịp.

Từ công tác quản lý địa bàn, đối tượng và với sự giúp đỡ của công an hai tỉnh, TP là Thanh Hóa và Hải Phòng, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và Đội 9 đã dựng được chân dung của hai đối tượng nghi vấn là Cường và Thuận. Song vào thời điểm họ xác minh, hai đối tượng đã vắng mặt khỏi địa phương, cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình và bạn bè.

Vất vả là thế nhưng với quyết tâm phá án đến cùng, hai đơn vị nghiệp vụ vẫn tỏa đi nhiều tỉnh, thành trong cả nước như Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa để rà soát, thu thập thông tin về hai đối tượng nghi vấn. Đêm Trung thu (ngày 13-9), họ có thông tin hai đối tượng nghi vấn đang có mặt tại cửa khẩu Ma Lùng Thàng (Phong Thổ, Lai Châu) để tìm đường sang Trung Quốc.

Ngay trong đêm, tổ công tác của hai đơn vị đã lập tức lên đường. Rạng sáng 14-9, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội 9 bắt giữ được các đối tượng, trước sự ngỡ ngàng của bọn chúng.

Dàn dựng vụ nổ để dằn mặt đối phương

Theo lời khai của Thuận tại Cơ quan công an, với mục đích sử dụng để đánh bạc bịp, khoảng tháng 2-2019, đối tượng thông qua mạng xã hội liên lạc với Phùng Văn Dũng đặt mua một máy điện thoại HTC, có cài đặt phần mềm BEYOND SMS *HTC* sửa nội dung tin nhắn trên điện thoại với giá tiền khoảng 7 triệu đồng. Sau khi nhận được thiết bị đánh bạc bịp, Thuận nhiều lần sử dụng để ghi lô đề nhưng thường xuyên bị thua đậm.

Vì thế, đối tượng này đã nhiều lần liên lạc với Dũng để đòi lại tiền nhưng Dũng trốn tránh, không nghe máy. Cay cú vì cho rằng bị Dũng lừa, Thuận nảy ý định mua kíp nổ chế tạo gửi cho Dũng với mục đích đe dọa để đòi lại tiền (Thuận có kiến thức về chế tạo kíp nổ)... Nghĩ là làm, khoảng tháng 3, Thuận lên mạng tìm hiểu và mua 4 kíp nổ với số tiền 200.000 đồng và cất giấu tại nhà.

Đến tháng 5, Thuận và vợ xảy ra mâu thuẫn, quyết định sống ly thân nên đối tượng đã liên lạc với Cường để tìm việc làm. Do cùng làm nghề buôn bán công cụ đánh bạc bịp nên Cường rủ Thuận xuống nhà anh ta ở Hải Phòng và hỗ trợ Cường trong việc buôn bán thiết bị đánh bài bịp. Khi xuống nhà Cường ở, Thuận mang theo 4 kíp nổ đã mua trước đó.

Trong quá trình sinh sống tại nhà Cường (khoảng tháng 5-2019), Thuận đã kể cho Cường về kế hoạch trả thù, Cường đồng ý giúp Thuận song dặn Thuận nếu có làm thì đừng để Dũng bị thương. Sau đó, tại tầng 3 nhà Cường, Thuận đã chế tạo kíp nổ. Khoảng cuối tháng 8, sau khi chế tạo xong kíp nổ, Thuận và Cường bàn bạc kế hoạch hành động.

Theo đó, các đối tượng sẽ mua một sim điện thoại rác để liên hệ với Dũng gửi hộp các tông gắn kíp nổ bằng đường xe khách. Thời điểm các đối tượng lựa chọn là ngày 5-9. Vào ngày hôm đó, Cường điều khiển xe ô tô Huyndai nhãn hiệu Santafe màu xanh, BKS: 15A - 318.54 chở vợ cùng Thuận về Thạch Thành, Thanh Hóa, dự đám ma người cậu ruột. Khi đi, Thuận đã mang theo chiếc hộp các tông có thiết bị nổ đã chế tạo...

Đến khoảng 15h ngày 6-9, Cường điều khiển xe ô tô đi đến khu vực đường rẽ lên cao tốc Ninh Bình - Hà Nội thì dừng xe để Thuận đi bộ lên phía đường cao tốc và gửi cho anh Lâm Văn Thắng vận chuyển về Hà Nội.

Theo lời khai của Cường tại cơ quan điều tra thì để tránh bị phát hiện, trong lúc này, anh ta đã điều khiển xe ô tô đỗ cách vị trí Thuận xuống xe khoảng 3km. Sau khi gửi hàng đã liên lạc thì Cường quay lại vị trí cũ đón và cùng nhau đi về Hải Phòng. Khi về đến nhà Cường, Thuận đã nhắn tin cho nạn nhân để liên hệ lấy hàng như trên... Khoảng 10h ngày 7-9, Cường đọc báo mạng thấy đăng tin vụ gây nổ ở tòa nhà HH3A Linh Đàm làm bị thương nhiều người nên cả hai rủ nhau bỏ trốn.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm; sự mưu trí và sáng tạo của cán bộ chiến sĩ hai đơn vị nghiệp vụ gồm Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và Đội 9; sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai, vụ án đã được làm sáng tỏ.

Liên quan đến vụ án trên, vào ngày 17-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Cường và Thuận về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các sai phạm của các đối tượng liên quan.

Qua vụ án cũng phát hiện nhiều sơ hở trong công tác quản lý nhà nước trên không gian mạng, việc chuyển phát hàng hóa bằng hình thức chuyển phát nhanh bằng xe khách cũng như việc quản lý sim, số của các nhà mạng.