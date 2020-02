Sau 1 tháng truy lùng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Giàng Seo Thề (SN 2001, tại thôn Khe Thượng, Làng Mới, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm với nhiều tội danh như “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Mua bán người”. Thề và đồng bọn đã gây ra 6 vụ án ở cả Việt Nam và Trung Quốc.



Những lời trình báo trong hoảng loạn của nạn nhân



Cuối tháng 9/2019, trên địa phận Trung Quốc, đối diện với khu vực Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) xảy ra vụ cướp tài sản manh động và liều lĩnh... Những người bị hại khi về Việt Nam đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai trình báo.

Nạn nhân Lầu Thị P. cho biết khoảng 5h sáng ngày 17/9/2019, chị cùng một nhóm người đi làm thuê từ Trung Quốc trở về Việt Nam. Trên đường đi, bất ngờ có hai người đàn ông, mặc quần áo gần giống trang phục của Công an Trung Quốc, mang theo dùi cui điện kết hợp đèn pin, khóa số 8, bình xịt hơi cay chặn đường..., yêu cầu họ đưa tài sản.

Hai đối tượng tiếp tục khống chế các cô gái trẻ trong đoàn gồm có Dương Thị X và Giàng Thị Gi (cùng SN 2006); Giàng Thị C (SN 2004, là con gái của chị P) lên một quả đồi cao su, mặc cho các nạn nhân khóc lóc, van xin. Một người bỏ đi, người còn lại tiếp tục canh giữ các nạn nhân. Lát sau người kia trở lại, dùng còng số 8 khóa tay chị P, rồi dẫn giải con gái chị và hai cô gái trẻ khác. Khi tốp người đó đi khuất, chị P được người canh giữ tháo khóa số 8 rồi chỉ đường cho P về Việt Nam...

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức vào cuộc xác minh thông tin. Tuy nhiên nạn nhân trong cơn hoảng loạn nên không nhớ được đặc điểm nhận dạng của thủ phạm.

Cùng thời gian này, Phòng Cảnh sát hình sự có thông tin về sự mất tích của một số nạn nhân, hầu hết là học sinh của các trường phổ thông cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thông tin ban đầu xác định, các cô gái đều bị một đối tượng là nam thanh niên trên mạng làm quen rồi lừa đi đâu không rõ. Trong số này, các trinh sát đặc biệt chú ý đến đơn trình báo của gia đình cháu Châu Thị Ph (SN 2003, trú tại Lào Cai).

Trong quá trình thu thập tài liệu, gia đình người bị hại đã cung cấp cho Công an tỉnh Lào Cai một chiếc ảnh về đối tượng nghi vấn. Để làm rõ thông tin về người thanh niên trên, các trinh sát đã tỉ mỉ ghi lời khai của gia đình người bị hại về đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án. Bởi thông thường, đối tượng trong các đường dây mua bán người thường sử dụng ảnh đại diện trên facebook là ảnh của người khác.

Quá trình làm việc, gia đình nạn nhân khẳng định, người thanh niên đã gặp gỡ con gái họ và người đàn ông trong ảnh là một. Qua giọng nói, họ xác định đối tượng là người Mông ở Bắc Hà (Lào Cai), song cụ thể tên, tuổi là gì, địa chỉ cụ thể ở đâu thì họ không biết, không hay...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai hỏi cung Giàng Seo Thề.



Phá án



Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự lập tức lên đường phối hợp với Công an huyện Bắc Hà tiến hành rà soát, dựng các đối tượng là những nam thanh niên chơi bời lêu lổng... và thấy nổi lên là đối tượng nghi vấn là Thề. Tuy nhiên, Thề đi làm phiên dịch ở Trung Quốc, rất ít khi có mặt địa phương...

Cùng thời điểm này, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được thông tin của Công an Trung Quốc. Theo tài liệu do Công an nước bạn cung cấp thì ngày 18/12/2019, nhóm đối tượng gồm Giàng Seo Thề cùng với Chương Văn Lọc (SN 1996, đăng ký thường trú tại thôn Khe Chóc, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Lọc); Sùng Seo Bềnh (SN 2003, cư trú tại thôn Khe Thượng Làng Mới, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà) và Giàng A Quốc (SN 2004, cư trú tại thôn Khe Thượng Làng Mới, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà) và Hồ Hùng Chì, tên gọi khác là Páo (SN 2004, đăng ký thường trú tại Bản Tà Hàng, xã Mường Ton, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) gây ra một vụ giết người, cướp tài sản (xe taxi) tại Trung Quốc. Trong vụ án này, Thề cùng Lọc, Quốc, Chì đã mua dao nhọn rồi sát hại người lái xe taxi cướp tài sản. Sau khi gây án, Thề lái xe taxi chở Lọc, Quốc bỏ chạy về Việt Nam...

Khi đến khu vực biên giới thì xe bị mắc kẹt không đi được, sau đó, Thề và Lọc bỏ trốn, còn Bềnh, Quốc, Chì bị Công an Trung Quốc bắt giữ. Vụ án này Cục Công an huyện Hà Khẩu đã xác lập án để điều tra, làm rõ. Công an Trung Quốc đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp bắt giữ hai đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm.

Quá trình rà soát, đầu tháng 1/2020, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Bắc Hà có thông tin đối tượng Lộc có mặt tại một đám cưới ở một khu làng người Dao ở Bắc Hà nhưng cụ thể ở đâu thì không rõ. Sau khi “lục tung” các khu vực có người Dao sinh sống, các trinh sát đã bắt được Lọc.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản, mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi; quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Chương Văn Lọc; khởi tố Giàng Seo Thề về hành vi “Cướp tài sản”, “mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi”. Nhưng lúc này Giàng Seo Thề đã trốn mất.

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an Trung Quốc bắt giữ các đối tượng Giàng Thị Di (SN 1997, đăng ký thường trú tại thôn Khe Thượng Làng Mới, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), chị gái Giàng Seo Thề và Trương Hưng Long, tên gọi khác Lồng (SN 1998, huyện Hà Khẩu), chồng Giàng Thị Di, khi cả hai đối tượng đang lẩn trốn tại phòng 308, trên lầu Bún bò Mông Tự, phố Tín Tức, thị trấn Hà Khẩu, huyện Hà Khẩu; Trương Hưng Long là đối tượng mua phụ nữ Việt Nam từ Giàng Seo Thề, Giàng Thị Di đồng phạm với Trương Hưng Long và Giàng Seo Thề.

Ngày 22/1, Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với Giàng Seo Thề về hành vi “Cướp tài sản”, “Mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi”. Sau 1 tháng truy lùng, ngày 20/2, các trinh sát đã bắt được Thề khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Hai đối tượng Chương Văn Lọc và Giàng Seo Thề.



Ba chị em ruột cùng tham gia buôn người

Hơn 4 năm trước, Giàng Seo Thề sang Trung Quốc làm thuê đã đến nhà chị gái là Di và anh rể là Long. Trong quá trình gặp gỡ, Long đã đặt vấn đề với Thề về Việt Nam, tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc, bán được một người sẽ kiếm được 8.000-12.000NDT. Một năm sau đó, Thề đi làm bốc vác thuê ở khu vực Km 6, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng.

Tại đây, hắn quen với một người đàn ông Trung Quốc tên Phổng và cũng được Phổng đặt vấn đề tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán. Sau đó, Thề gặp Chương Văn Lọc, một kẻ Thề đã quen từ năm 2013, cùng tham gia phạm tội.

Tháng 8/2019, Thề làm quen với Thào Thị G, học sinh lớp 9 của trường nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai qua mạng xã hội Zalo rồi cũng cùng với Lọc lừa bán nạn nhân cho Lồng với giá 10.000 NDT...

Cũng với thủ đoạn tương tự, đối tượng còn liên tiếp gây ra nhiều vụ án khác. Khi thực hiện hành vi phạm tội, thủ đoạn của Thề thường là làm quen với các nạn nhân qua mạng xã hội rồi giới thiệu tên là Dương, nhà ở Hà Nội và đang học tại Hà Nội. Sau đó, Thề tán tỉnh, yêu đương rồi hứa hẹn lấy làm vợ để lừa, đưa các nạn nhân sang Trung Quốc bán.

Tháng 9/2019, Giàng Seo Thề và Chương Văn Lọc bàn nhau về việc giả danh lực lượng chức năng Trung Quốc để chặn những người Việt Nam đi làm thuê bên Trung Quốc về Việt Nam để cướp tài sản. Hai tên mua công cụ và phương tiện, thực hiện trót lọt vụ án trên. Trong vụ án này, Thề và Lọc cướp của chị Giàng Thị Gi 1 điện thoại di động và 2.000NDT; Dương Thị X 1 điện thoại và 3.000NDT. Sau đó chúng chia nhau số tiền này.

Đáng chú ý, có vụ, Thề còn lôi kéo cả em trai là Giàng A Quốc (SN 2004, cùng trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) cùng thực hiện hành vi phạm tội. Cuối tháng 10/2019, Quốc sang Trung Quốc chơi cùng Thề.

Trong quá trình đi chơi hội chợ, Quốc đã quen với Hồ Hùng Chì rồi đưa về nhà trọ ở cùng Thề, Lọc và Quốc. Tại đây, Thề có bỏ ra 500NDT có được từ việc mua bán người có được ra góp với Lọc (200NDT) và Quốc (300NDT) mua một chiếc xe máy Trung Quốc để tiếp tục việc tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán.

Trong số nạn nhân còn có cháu Hoàng Thị C (SN 2006), học sinh của một trường trung học trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngày 25/11/2019, Thề tán tỉnh hứa hẹn cưới C làm vợ rồi rủ đi chơi, sau đó đưa cháu sang Trung Quốc bán cho Lồng được 9.000NDT; Thề, Lọc, Quốc chia nhau mỗi tên được 3.000NDT... Tiếp đó, đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại Trung Quốc như đã kể ở trên.

Khi biết bị Công an Trung Quốc truy nã, Thề trốn về Việt Nam, sau đó tiếp tục di chuyển qua nhiều tỉnh Lào Cai, Yên Bái và lên Sơn La với ý định tìm việc làm, kiếm tiền vượt biên sang Lào... nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì bị bắt.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an Trung Quốc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.