Nguyễn Duy Khang bị cơ quan Công an truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Khang



Theo điều tra ban đầu: Cách đây một năm, Khang mượn xe máy BKS 70F1- 414.24 của anh Đặng Minh Hậu (SN 1994) để về nhà. Tuy nhiên, Khang đã đem xe đến khu vực chợ Lộc Giang (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), thế chấp lấy 8 triệu đồng rồi mang đánh bạc và tiêu xài.

Sau đó, Công an huyện Gò Dầu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Khang về hành vi trên, nhưng Khanh đã bỏ trốn.

Tiếp đó, Công an huyện Gò Dầu ra quyết định truy nã Khang. Sau nhiều ngày truy tìm, Công an huyện Gò Dầu phát hiện Khang quay trở về thăm gia đình nên bắt giữ. Qua kiểm tra nhanh, Công an phát hiện Khang dương tính với chất ma túy.