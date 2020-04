Những ngày tháng 4, khi lực lượng Công an đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan thì nhiều CBCS Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TP HCM và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an lại đang phải đấu trí với nhóm tội phạm buôn ma túy xuyên biên giới.



Trước đó, vào ngày 24/3/2020, ông trùm đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ biên giới các tỉnh miền Tây Nam Bộ về TP HCM tiêu thụ là Huỳnh Tri Thức, sinh năm 1983 tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, tạm trú phường 6, quận 4, TP HCM sa lưới. Sau nhiều ngày ngoan cố, các đối tượng đã phải quy phục, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.



Săn "cá mập"

Cuối năm 2019, trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. HCM phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, đến đầu năm 2020 thì xác định được đối tượng cầm đầu là Huỳnh Tri Thức.

Các đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây gồm Huỳnh Hải Huy, sinh năm 1989, trú tại 385/4 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM; Nguyễn Trí Tâm, sinh năm 1989 và Phan Nguyễn Quân Nam, sinh năm 1987, cùng ngụ TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Địa bàn hoạt động của chúng trải rộng khắp các quận 1, 4, 7, 8, 11, Bình Tân và được kết nối chặt chẽ với một số tay trùm ở bên Campuchia.

Các đối tượng trong vụ án.



Tổng hợp thông tin từ các đầu mối, Ban chỉ huy Đội 6 nắm được Thức cùng đồng bọn đang chuẩn bị chuyển ma túy từ biên giới huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang về TP HCM bằng ôtô nên tổ chức vây bắt. 14h chiều 4/2/2020, khi chiếc xe ôtô biển số An Giang vận chuyển 5,151kg ma túy đá, 4,919kg ketamine, 1017 viên thuốc lắc vừa dừng lại trước cửa chung cư Hoàng Anh Thanh Bình trên đường D4, phường Tân Hưng, quận 7, trinh sát đã ập đến khống chế. Tuy nhiên chỉ có Huy, Nam và Tâm, còn con "cá mập" Huỳnh Tri Thức thì không thấy tăm hơi.Thức từng thụ án 11 năm trong trại giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Huy từng bị án 4 năm 6 tháng tù về tội bán lẻ ma túy. Tâm và Nam tuy chưa xộ khám lần nào nhưng từ lâu đã nằm trong diện theo dõi đặc biệt của các trinh sát ma túy.

Rà soát lại, Ban chỉ huy Đội 6 nhận định công tác trinh sát không có bất kỳ sơ hở nào để cho đối tượng có thể phát hiện.

Chỉ có hai tình huống: Hoặc hắn điều khiển từ xa, hoặc bận việc cá nhân mà không thể trực tiếp tham gia. Tình huống thứ nhất nhiều khả năng xảy ra. Các trinh sát lập tức tỏa ra các địa bàn mà Thức cùng đám tay chân thường hoạt động, nhưng hai tuần trôi qua mà vẫn không thấy hắn xuất hiện. Căn nhà chung cư ở phường 6, quận 4 cũng khóa cửa ngoài và không lúc nào sáng đèn.

Kiên trì theo dõi, đầu tháng 3/2020, các trinh sát đã phát hiện Thức xuất hiện trở lại. Hàng ngày, Thức thường điều khiển xe đến một số quán cà phê ở quận 1, 7, 8, 11, Bình Tân gặp gỡ một số người lạ mặt, trong đó có đối tượng từng nhiều lần lĩnh án tù vì trực tiếp bán lẻ ma túy.

Nhận định chắc chắn Thức đang tìm cách kết nối với các đối tượng bán lẻ để lập lại đường dây ma túy, tay chân thân tín đã lần lượt sa lưới pháp luật thì hắn sẽ phải trực tiếp thực hiện công đoạn vận chuyển và giao dịch, Ban chỉ huy Đội 6 đã quyết định tăng cường thêm các mũi trinh sát với yêu cầu phải bám sát Thức 24/24.

Toàn bộ lịch trình đi lại, ăn nghỉ của Thức được ghi lại chi tiết. Các tổ công tác khác đã xác minh làm rõ nhân thân của các đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây của Thức gồm Nguyễn Quốc Duy, sinh năm 1980 tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng (tạm trú 352/28 đường Lệ Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) và Phạm Dì Chuân, sinh năm 1972 tại phường 13, quận 11 (tạm trú 60/90 Miếu Bình Đông, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Khi phương án đấu tranh triệt phá vừa được triển khai thì đột nhiên các đối tượng không xuất hiện trên địa bàn như trước nữa. Gần hai tuần liên tục phơi mình dưới cái nắng gay gắt cháy da thịt cuối mùa khô vùng Nam bộ như muốn rút đến những giọt mồ hôi cuối cùng mà đối tượng vẫn như bóng chim tăm cá khiến cho các trinh sát đứng ngồi không yên.

Lật lại một số chuyên án đã được triệt phá trong thời gian qua, Ban chỉ huy Đội 6 phát hiện đây là thủ đoạn ẩn thân mà hầu hết đối tượng cầm đầu các đường dây thường sử dụng nhằm tránh tai mắt của cơ quan chức năng mỗi khi chuẩn bị thực hiện một vụ mua bán, vận chuyển ma túy nên đã động viên các trinh sát hãy kiên nhẫn.

Nửa đêm 23/3/2020, thông tin từ tổ công tác cắm chốt trên biên giới báo về cho biết, Thức đang tổ chức vận chuyển ma túy, nhưng không sử dụng xe ôtô mà cho xé lẻ thành nhiều gói nhỏ rồi thuê hàng chục người chạy xe ôm đưa về tập kết tại TP HCM. Ngay trong đêm, Ban chỉ huy Đội 6 lập tức chỉ đạo cho các mũi trinh sát ém sẵn tại những điểm đã được xác định từ trước.

Sa lưới

8h30' ngày 24/3, Phạm Dì Chuân dắt xe gắn máy ra khỏi nhà số 60/90 Miếu Bình Đông, phường Bình Trị Đông A. Nguyễn Quốc Duy cũng rời nhà ở 325/28 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A . Từ quận Bình Tân, Chuân điều khiển cho xe chạy lòng vòng qua nhiều con đường ở các quận 6, 10 và liên tục ngoái đầu lại phía sau để quan sát.

Tang vật ma túy bị thu giữ



Nhận thấy không bị theo dõi, Chuân đánh tay lái cho xe hướng về phía quận 11 và đến trước cửa nhà số 12, đường Lữ Gia thì dừng lại nhận một túi nilon từ đối tượng Duy rồi tăng ga định nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trinh sát bất ngờ ập đến tóm gọn Chuân và Duy cùng số tang vật gồm gần 10kg ma túy đá, 4,57kg ketamine, 4.322 viên thuốc lắc. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát ập vào căn hộ B08.1012A6, chung cư Millennium Mastrei ở số 132 đường Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 thực hiện lệnh bắt giữ người trong tình trạng khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Huỳnh Tri Thức.

Khi lấy lời khai, các đối tượng lại liên tục chống đối hoặc khai lòng vòng. Công đoạn tưởng chừng ít khó khăn nhất phải kéo dài hơn một tuần. Đối mặt với điều tra viên, Phạm Dì Chuân khai: "Tôi hành nghề chạy xe ôm công nghệ trong thời gian dài nên được một số khách hàng tin tưởng là điều đương nhiên. Thức là khách quen từ 3 năm nay. Mỗi lần đưa Thức đến một địa điểm nào đó, tôi thường đứng ngoài đầu đường chờ đợi cho đến khi Thức gọi điện thoại thì đưa về. Thỉnh thoảng anh ấy nhờ đưa gói hàng đến một địa điểm nào đó, tôi tin tưởng nên cầm đi giao ngay cho người nhận chứ không bao giờ mở ra kiểm tra, vì vậy không biết đó là ma túy…".

Loanh quanh mãi, đến ngày thứ 4 thì hắn hoàn toàn suy sụp khi thấy những bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội được điều tra viên đưa ra trước mặt. Mồ hôi toát ra như tắm, Chuân lắp bắp: "Em chạy xe ôm mãi mà cũng chỉ đủ ăn chứ không dư giả gì nên khi được Thức đề nghị vận chuyển ma túy giúp với thù lao hậu hĩnh (chuyến ít nhất cũng được 5 triệu đồng, nhiều thì được vài chục triệu) thì lập tức nhận lời và trở thành tay chân tin cậy của Thức. Em không nhớ lắm, nhưng có lẽ cũng gần chục lần đi giao ma túy cho Thức. Em biết mình sai rồi... Em chỉ xin mình được nhẹ tội để mau chóng được trở về kiếm tiền lo cho gia đình, nếu có mệnh hệ gì thì vợ con em không biết bấu víu vào đâu…".

Đối với Huỳnh Tri Thức, một tuần sau khi bị bắt, hắn nhất quyết không chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau hơn một tuần đấu trí và đưa ra hàng loạt những tang chứng, vật chứng phạm tội, cuối cùng các điều tra viên cũng buộc Thức phải nhận tội một cách tâm phục, khẩu phục; nhưng trước khi khai, hắn vẫn đòi cho được một tô mì Quảng, một ly cà phê sữa đá và một gói thuốc 555.

Theo lời khai của Thức, hắn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Tiền Giang. Nhà không có ruộng nên cha mẹ hắn đành chọn cách đi cày thuê, cuốc mướn làm kế sinh nhai. Vì muốn thoát nghèo, hắn bỏ học từ sớm để theo đám bạn lên TP. Hồ Chí Minh kiếm sống. Cuộc đời hắn bắt đầu trượt dài vào con đường tội lỗi, nghiện hút khi từ bỏ đám bạn cùng quê để kết giao với một nhóm giang hồ ở khu vực quận 4. Ít thời gian sau, Thức tự mình đứng ra thâu tóm một số con nghiện rồi mua ma túy về bán lại kiếm lời để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Hành vi của Thức không thoát khỏi tầm ngắm của cơ quan Công an và trong thời gian từ năm 2009 đến 2013, hắn hai lần sa lưới pháp luật với tổng mức án 11 năm tù giam, nhưng do thành tích cải tạo tốt nên lần nào cũng được tha tù trước thời hạn. Trong thời gian thụ án, Thức kết nghĩa với một gã cùng chung cảnh ngộ. Cuối năm 2018, khi được tha tù, Thức được hắn đưa vào đường dây rồi giao nhiệm vụ nhận ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc chuyển vào, mang về chia nhỏ giao lại cho các đối tượng bán lẻ. Nhận thấy hoạt động mua bán ma túy đem lại lợi nhuận khủng, đầu năm 2019, khi đã nắm rõ đường đi nước bước, Thức lập mưu đẩy gã đàn anh vào vòng lao lý rồi thâu tóm toàn bộ quyền điều hành mạng lưới.

Thâu tóm xong, Thức thu gom đám "tàn quân" là những đối tượng bán lẻ, móc nối với một bạn tù khác là Huỳnh Hải Huy, sinh năm 1989, ngụ quận Gò Vấp. Thông qua một người bạn xã hội, cả hai xuống khu vực biên giới TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang kết nối với 2 đối tượng khác là Nguyễn Trí Tâm, sinh năm 1989, Phan Nguyễn Quân Nam, sinh năm 1987 cùng ngụ TP. Châu Đốc. Tại đây, với sự dẫn dắt của Tâm, Nam, Thức gặp được một tay trùm ở bên kia biên giới và sau bữa nhậu phủ phê, tay trùm kia đã đồng ý bán ma túy giá rẻ cho Thức, nhưng chỉ đưa qua biên giới tỉnh An Giang, công việc vận chuyển về TP HCM tiêu thụ thì Thức tự lo.

Cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để đưa Huỳnh Tri Thức cùng đồng phạm ra xét xử trước pháp luật.