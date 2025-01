Truy quét, chặn đường đưa pháo lậu ra thị trường Tết

Theo Nghị định số 137 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, người dân chỉ được phép sử dụng loại pháo hoa không gây tiếng nổ trong các dịp lễ, tết, cưới hỏi…



Pháo hoa lậu bị phát hiện ghi nhãn bên ngoài là tiếng Trung Quốc

Hiện nay, chỉ có sản phẩm pháo hoa do Nhà máy Z121, Bộ Quốc phòng sản xuất mới đáp ứng yêu cầu này. Hoạt động mua, bán, kinh doanh sản phẩm pháo hoa phải đáp ứng các điều kiện theo quy định và được ngành chức năng kiểm tra nghiêm ngặt.

Trên mỗi sản phẩm pháo hoa do Nhà máy Z121 sản xuất ghi rõ thông tin nhà máy sản xuất, thời gian sử dụng, có mã vạch. Tuy nhiên hiện nay, trên thị trường xuất hiện pháo hoa giả, nhái các loại của Nhà máy Z121 và pháo lậu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Đội QLTT số 2 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hiếu Khánh, phát hiện và tạm giữ 22 kg pháo hoa nổ, nhãn ghi bằng chữ nước ngoài (Trung Quốc). Hiện, cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ lô hàng và chờ xác minh xử lý theo quy định.

Trước đó, Đội QLTT số 1, Cục QLTT Long An mật phục, bắt giữ 150 kg pháo hoa nổ nhập lậu chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đáng chú ý, vừa qua một số vụ việc buôn bán pháo hoa lậu trái phép bị phát hiện thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội.

Tại Hà Nội, ngày 13-1 vừa qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Quốc Oai phối hợp Công an xã Sài Sơn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự ở thôn Sài Khê, xã Sài Sơn phát hiện xe ôtô dừng đỗ bốc hàng hóa có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có 47 giàn pháo hoa nổ loại giàn 49 viên. Người điều khiển phương tiện là Nguyễn Phùng Thắng (SN 1992, trú tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).

Thắng khai nhận có hành vi buôn bán pháo hoa nổ. Tổ công tác đưa người và tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận có quen biết Nguyễn Văn Tác (SN 1997, trú tại thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook.

Đến ngày 31-12-2024, do có nhu cầu mua pháo hoa nổ nên Thắng liên hệ Tác đặt mua đơn hàng với 50 hộp pháo hoa nổ loại giàn 49 viên của nước ngoài sản xuất.

Tác báo giá 1.350.000 đồng/hộp cho Thắng và yêu cầu đặt cọc 5 triệu đồng, hẹn sẽ giao hàng sau một tuần. Căn cứ tài liệu điều tra, Công an huyện Quốc Oai đã bắt giữ Nguyễn Văn Tác. Kết quả giám định số pháo hoa nổ thu được có tổng khối lượng 82,5 kg.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Vũ Thị Minh Ngọc, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kế hoạch tài chính, Tổng cục QLTT, cho biết pháo là mặt hàng cấm. Do vậy, việc nhập lậu, kinh doanh trái phép pháo lậu, làm giả sẽ bị xử lý mạnh.

Tổng cục QLTT sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt việc buôn bán mặt hàng này, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.