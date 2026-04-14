Truy quét nhóm mang hung khí đi đánh nhau ở Gia Lai, công an bắt giữ 2 người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Truy quét nhóm mang hung khí đi đánh nhau ở Gia Lai, công an bắt giữ 2 người

Đức Anh

(NLĐO) - Phát hiện nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau trong đêm ở Gia Lai, công an kịp thời khống chế 2 đối tượng.

Sáng 14-4, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bàn giao 2 đối tượng mang theo hung khí, có ý định đi đánh nhau, cho Công an phường Pleiku để xử lý theo thẩm quyền.

Truy quét nhóm mang hung khí đi đánh nhau ở Gia Lai, công an bắt giữ 2 người - Ảnh 1.

Dao và kiếm 2 đối tượng mang theo bị lực lượng chức năng thu giữ.

Trước đó, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 12-4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm, tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện một nhóm khoảng 8 người đi trên 4 xe máy, mang theo hung khí, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku.

Tổ công tác nhanh chóng áp sát. Khi đến khu vực cầu vượt trên đường Phạm Văn Đồng, lực lượng chức năng đã khống chế được 2 đối tượng đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không gắn biển kiểm soát.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng ngồi sau mang theo một cây kiếm dài và một con dao ngắn. Các đối tượng còn lại trong nhóm đã mang theo nhiều hung khí và bỏ chạy về hướng ngã tư Biển Hồ.

Bước đầu đấu tranh, lực lượng công an xác định 2 đối tượng bị khống chế là Y.Đ. (SN 2005) và C. (SN 2009; cùng trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận rủ nhau mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác.

Truy quét nhóm mang hung khí đi đánh nhau ở Gia Lai, công an bắt giữ 2 người - Ảnh 2.

2 đối tượng bị khống chế khi đang mang theo dao, kiếm đi đánh nhau.

Vụ việc đang được Công an phường Pleiku tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Gần 40 thanh, thiếu niên mang hung khí lao vào đánh nhau gây náo loạn ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Khoảng 38 thanh, thiếu niên mang theo hung khí lao vào đánh nhau khiến 3 người bị thương tích, trong đó có 1 người đi đường.

Nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công con nợ

(NLĐO)-Đi đòi nợ số tiền hơn 100 triệu đồng, nhóm của Cường đã dùng hung khí tấn công con nợ

Nhìn nhầm người, nhóm côn đồ vác hung khí rượt đánh, cướp đồ giữa đường

(NLĐO) – Một nhóm thanh niên rượt đuổi, hành hung và cướp tài sản giữa khu dân cư ở Đà Nẵng chỉ vì nhìn nhầm người.

tỉnh Gia Lai thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng phòng cảnh sát an ninh trật tự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo