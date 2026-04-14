Truy quét nhóm mang hung khí đi đánh nhau ở Gia Lai, công an bắt giữ 2 người

Sáng 14-4, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bàn giao 2 đối tượng mang theo hung khí, có ý định đi đánh nhau, cho Công an phường Pleiku để xử lý theo thẩm quyền.

Dao và kiếm 2 đối tượng mang theo bị lực lượng chức năng thu giữ.

Trước đó, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 12-4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm, tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện một nhóm khoảng 8 người đi trên 4 xe máy, mang theo hung khí, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku.

Tổ công tác nhanh chóng áp sát. Khi đến khu vực cầu vượt trên đường Phạm Văn Đồng, lực lượng chức năng đã khống chế được 2 đối tượng đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không gắn biển kiểm soát.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng ngồi sau mang theo một cây kiếm dài và một con dao ngắn. Các đối tượng còn lại trong nhóm đã mang theo nhiều hung khí và bỏ chạy về hướng ngã tư Biển Hồ.

Bước đầu đấu tranh, lực lượng công an xác định 2 đối tượng bị khống chế là Y.Đ. (SN 2005) và C. (SN 2009; cùng trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận rủ nhau mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác.

2 đối tượng bị khống chế khi đang mang theo dao, kiếm đi đánh nhau.

Vụ việc đang được Công an phường Pleiku tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.