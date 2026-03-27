Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho công an xã hy sinh đấu tranh với "cát tặc"

Ngày 27-3, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho thân nhân thiếu tá Nguyễn Xuân Hải – người anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Công an tỉnh Khánh Hòa cũng trao tặng sổ tiết kiệm trị giá hơn 295 triệu đồng cho con thiếu tá Hải. Số tiền do đoàn viên, thanh niên trong lực lượng quyên góp nhằm hỗ trợ gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba đối với thiếu tá Nguyễn Xuân Hải

Trước đó, ghi nhận sự cống hiến và hy sinh đặc biệt dũng cảm, các cấp có thẩm quyền đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải. Đây là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với một cán bộ đã "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Theo thông tin trước đó, rạng sáng 21-3, trong lúc tuần tra tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3 (xã Diên Lâm), tổ công tác phát hiện một bè khai thác cát trái phép. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, các đối tượng đã điều khiển phương tiện bỏ chạy ra giữa sông.

Trong quá trình truy đuổi, ngăn chặn phương tiện vi phạm, thiếu tá Nguyễn Xuân Hải không may bị mất tích. Đến 7 giờ 37 cùng ngày, thi thể anh được tìm thấy cách hiện trường khoảng 100 m.

Trước sự hy sinh của thiếu tá Hải, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát động phong trào thi đua đặc biệt học tập, noi gương, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân trong toàn lực lượng.