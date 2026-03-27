Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho công an xã hy sinh đấu tranh với "cát tặc"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho công an xã hy sinh đấu tranh với "cát tặc"

Kỳ Nam

(NLĐO)- Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho thân nhân thiếu tá Nguyễn Xuân Hải - hy sinh khi đấu tranh với "cát tặc"

Ngày 27-3, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho thân nhân thiếu tá Nguyễn Xuân Hải – người anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Công an tỉnh Khánh Hòa cũng trao tặng sổ tiết kiệm trị giá hơn 295 triệu đồng cho con thiếu tá Hải. Số tiền do đoàn viên, thanh niên trong lực lượng quyên góp nhằm hỗ trợ gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho công an xã hi sinh đấu tranh với "cát tặc" - Ảnh 1.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba đối với thiếu tá Nguyễn Xuân Hải

Trước đó, ghi nhận sự cống hiến và hy sinh đặc biệt dũng cảm, các cấp có thẩm quyền đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải. Đây là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với một cán bộ đã "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Theo thông tin trước đó, rạng sáng 21-3, trong lúc tuần tra tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3 (xã Diên Lâm), tổ công tác phát hiện một bè khai thác cát trái phép. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, các đối tượng đã điều khiển phương tiện bỏ chạy ra giữa sông.

Trong quá trình truy đuổi, ngăn chặn phương tiện vi phạm, thiếu tá Nguyễn Xuân Hải không may bị mất tích. Đến 7 giờ 37 cùng ngày, thi thể anh được tìm thấy cách hiện trường khoảng 100 m.

Trước sự hy sinh của thiếu tá Hải, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát động phong trào thi đua đặc biệt học tập, noi gương, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân trong toàn lực lượng.

Phó giám đốc tỉnh Khánh Hòa công an tỉnh bảo vệ tổ quốc cát tặc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo