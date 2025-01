Truy thu 48,96 tỉ đồng tiền đóng bảo hiểm của gần 9.000 lao động

BHXH Việt Nam cho biết hết năm 2024, toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra tại 20.432 đơn vị, trong đó thanh tra 16.944 đơn vị theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất tại 3.488 đơn vị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Kết quả, sau kiểm tra về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT đã yêu cầu truy thu tiền đóng của 8.928 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT nhưng chưa tham gia với số tiền là 48,96 tỉ đồng (tăng 6,87% so với năm 2023).

Ngoài ra, hơn 7.500 lao động đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 72,36 tỉ đồng (tăng 26,3% so với năm 2023); 37.547 lao động đóng thiếu mức đóng quy định với số tiền phải truy đóng là 106,11 tỉ đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra chậm đóng trước khi có quyết định là 2.084,96 tỉ đồng; số tiền chậm đóng các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã khắc phục đến nay là 1.660,3 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 79% số tiền chậm đóng các đơn vị phải nộp).

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành hơn 1.900 quyết định xử phạt vi phạm về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT (tăng 6,57% so với năm 2023) với tổng số tiền xử phạt là 60,52 tỉ đồng.

Kiểm tra công tác chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp, đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 10,7 tỉ đồng do hưởng chế độ BHXH không đúng quy định (giảm 22,9% so với năm 2023); yêu cầu thu hồi về quỹ BH thất nghiệp số tiền hơn 981 triệu đồng do hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định.

Kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 169,82 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định (tăng 54,5% so với năm 2023).