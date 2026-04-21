Sức khỏe

Truy thu hàng ngàn tỉ đồng do chưa đóng, đóng thiếu bảo hiểm y tế

N.Dung

(NLĐO) - BHXH Việt Nam đã kiểm tra 780 đơn vị trong quý 1-2026, yêu cầu truy thu hàng ngàn tỉ đồng do chưa đóng, đóng thiếu BHYT.

BHXH Việt Nam cho biết đến đầu tháng 4-2026, cả nước có gần 96,7 triệu người tham gia BHYT, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Truy thu hơn 2.100 tỉ đồng do đóng thiếu BHYT - Ảnh 1.

Người bệnh nhận thuốc BHYT sau khi khám. Ảnh: BHXH Việt Nam

Báo cáo tại hội nghị trực tuyến về thực hiện chính sách BHYT và công tác kiểm tra quý 1, bà Nguyễn Thu Hương, Phó trưởng Ban Kiểm tra BHXH Việt Nam, cho biết đến ngày 15-4, toàn hệ thống đã ban hành quyết định kiểm tra tại 780 đơn vị.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng yêu cầu truy thu hơn 2.123 tỉ đồng đối với 302 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian; đồng thời truy thu thêm 3.716 tỉ đồng với 2.584 lao động đóng chưa đúng mức quy định. Tỉ lệ thu hồi tiền chậm đóng đạt 90,7%, tương đương hơn 4.577 tỉ đồng.

Cơ quan BHXH yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, tăng cường nguồn lực và thực hiện đúng quy định để hoàn thành kế hoạch năm.

Cùng với đó, chi phí khám chữa bệnh BHYT tiếp tục tăng. Theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 3, cả nước có khoảng 44,8 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, với tổng số tiền thanh toán khoảng 38.642 tỉ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương có số lượt khám chữa bệnh và mức chi cao gồm Hà Nội, TPHCM, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Đồng Nai, Nghệ An. Nhóm 10 tỉnh, thành phố có mức chi tăng mạnh với tổng mức tăng hơn 2.653 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Tất Thao, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát thanh toán BHXH, BHYT điện tử (BHXH Việt Nam), cho biết chi phí bình quân tại một số địa phương tăng liên tục qua các tháng; tỉ trọng chi cho dịch vụ kỹ thuật, tiền giường nội trú và một số loại thuốc có xu hướng tăng nhanh.

Trước thực tế này, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, kiểm soát chi phí hiệu quả.

Thời gian tới, toàn hệ thống sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng quy định, nhằm bảo đảm sử dụng quỹ BHYT an toàn, bền vững và đúng mục đích.

Một người bệnh được BHYT chi trả 6,7 tỉ đồng

