Ngày 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tử vong trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông chưa rõ danh tính tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10-3, tại Km 1620+900 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn Nông Trường, xã Chư Sê), chị L.T.V. (SN 1988, trú tại xã Chư Sê) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ xã Chư Sê đi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai thì xảy ra va chạm với một người đàn ông đi xe đạp chạy cùng chiều phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị V. bị xây xát nhẹ, riêng người đàn ông bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng hôn mê. Đến ngày 17-3, nạn nhân đã tử vong nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Chính quyền địa phương đã tiến hành các thủ tục mai táng theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,7m, thể trạng trung bình, độ tuổi khoảng 45. Đáng chú ý, mu bàn tay trái có hình xăm chữ "KNOH". Thời điểm xảy ra tai nạn, người này mặc áo sơ mi dài tay màu xanh, quần tây dài màu đen.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai có thông tin liên quan đến nhân thân nạn nhân, vui lòng liên hệ điều tra viên Phạm Nghĩa Bình (SĐT: 0913.409.438) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.