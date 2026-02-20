Phát hiện thi thể nam thanh niên chưa rõ danh tính có hình xăm cô gái

Ngày 20-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, cho biết đang thụ lý vụ việc phát hiện 1 nạn nhân tử vong chưa rõ lai lịch tại địa bàn phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Trước đó, vào hồi 13 giờ 20 ngày 19-2, tại tổ 14, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu, phát hiện một nam giới độ tuổi 18 đến 25 tuổi, cao 1m 62, cân nặng khoảng 60-65 kg, dáng người trung bình.

Nạn nhân mặc áo khoác màu đen

Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, bên ngoài mặc áo khoác màu đen, phía sau lưng áo có dòng chữ "MARCELO BURLON" màu trắng, bên trong mặc áo phông màu đen, mặc quần bò (jean) dài màu đen. Trên cẳng tay phải có hình xăm (không rõ ký hiệu), giữa đùi phải có hình xăm mặt một cô gái, cẳng chân trái có hình xăm (không rõ ký hiệu).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đề nghị ai là thân nhân của nạn nhân hoặc biết thông tin liên quan đến người có đặc điểm nêu trên, xin vui lòng liên hệ ngay với Cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp giải quyết. Mọi thông tin xin báo về: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu; điều tra viên thụ lý Thiếu tá Lê Thế Phúc; Số điện thoại: 0941.856.999.

Công an tỉnh Lai Châu kính mong quần chúng nhân dân quan tâm, phối hợp cung cấp thông tin để sớm xác định được danh tính nạn nhân.