Truy tố cựu Chủ tịch AIC và cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Truy tố cựu Chủ tịch AIC và cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Cựu Chủ tịch AIC và cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cùng 14 người khác đã bị VKSND TP HCM truy tố.

Ngày 21-9, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế (AIC); ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM; ông Lê Hoài Nam, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, và 13 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định đấu thầu".

Truy tố cựu Chủ tịch AIC và cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Trong vụ án này, bà Nhàn được xác định đóng vai trò chủ mưu, đã chỉ đạo thành lập các công ty tham gia đấu thầu, gian lận nhằm giúp AIC trúng thầu.

Theo cáo trạng, giai đoạn năm 2012 đến năm 2017, bà Nhàn chỉ đạo thuộc cấp tham gia đấu thầu các gói thầu trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Nhóm của bà Nhàn đã thông thầu với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư.

Hồ sơ đấu thầu, thông thầu được chuẩn bị sẵn, các công ty "quân xanh" cố ý để lọt nhiều tiêu chí không đạt yêu cầu, bỏ giá cao để bị chấm loại thầu. Riêng báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để được trúng thầu.

Với thủ đoạn này, AIC trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục (134 gói thầu), y tế (94 gói thầu) và môi trường (2 gói thầu) trên địa bàn TP HCM, trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế), gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỉ đồng.

Về vai trò của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, trong vụ án này, ông Sơn và ông Nam cùng nhiều người khác đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu.

Cáo trạng của VKSND TP HCM xác định với vai trò là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, ông Lê Hồng Sơn đã can thiêp vào hoạt động đấu thầu, giúp AIC trúng 134 gói thầu, trong đó có tới 131 gói thầu gây thiệt hại hơn 142 tỉ đồng.

Tin liên quan

Xét xử Vụ Công ty AIC trúng thầu tại VNCERT: Cựu giám đốc khai bị áp lực từ cấp trên

Xét xử Vụ Công ty AIC trúng thầu tại VNCERT: Cựu giám đốc khai bị áp lực từ cấp trên

Bị cáo Nguyễn Trọng Đường cho rằng có "điều bất thường" trong văn bản của Bộ TT-TT gửi Bộ Tài chính liên quan đến việc đề nghị cấp vốn.

Nhận 1 tỉ đồng của Công ty AIC rồi chia nhau, cựu vụ phó hầu toà

(NLĐO)- Sau khi tạo điều kiện AIC trúng thầu, cựu phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ TT-TT) Nguyễn Trọng Đường đã nhận 1 tỉ đồng rồi chia cho nhân viên

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận vì liên quan AIC

(NLĐO) - Nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận và Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC bị khởi tố liên quan các gói thầu Công ty AIC tại Bình Thuận

AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo