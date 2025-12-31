HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Truy tố cựu Chủ tịch HĐTV VICEM cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 380 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM cùng các đồng phạm đã lập dự án đầu tư không đúng thực tế gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan, truy tố 14 bị can về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Truy tố cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam gây thiệt hại 380 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị can Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Trong đó, cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Anh, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM Dư Ngọc Long cùng bị đề nghị truy tố về cả 2 tội danh trên.

Theo cáo trạng, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước, do vậy toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành nhằm bảo toàn vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, TP Hà Nội, các bị can Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng các bị can khác trong vụ án đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Theo VKSND, các bị can cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26-12-2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế dẫn đến Dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai dự án do không có hiệu quả.

Theo đó, dự án khởi công ngày 6-5-2011 đến ngày 9-8-2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã đầu tư là hơn 1.200 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí hơn 380 tỉ đồng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long đã câu kết, thông đồng với Đỗ Đình Thu, Tổng Giám đốc Công ty ECON, thoả thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công gói thầu.

Trong quá trình thực hiện gói thầu, sau mỗi lần VICEM thanh toán, Đỗ Đình Thu đã chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,25 tỉ đồng theo thoả thuận, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15,6 tỉ đồng.

Khởi tố loạt cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Khởi tố loạt cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam

(NLĐO)- Cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam Tạ Quang Bửu cùng 3 bị can khác bị cáo buộc đã có sai phạm khi điều hành doanh nghiệp này.

Nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam bị bắt

(NLĐO)- Cùng đồng phạm gây thất thoát nghiêm trọng tài sản Nhà nước, Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, bị khởi tố, bắt tạm giam

Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long

(NLĐO)- Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long vừa bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

    Thông báo