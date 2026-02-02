Truy tố nữ cựu Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Truy tố nữ cựu Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Thoả thuận mua, bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố.

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Truy tố Quốc Cường Gia Lai: Nguyễn Thị Như Loan và các bị can liên quan - Ảnh 1.

Bị can Trần Ngọc Thuận và Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Bộ Công an

Trong đó, bị can Lê Quang Thung (SN 1946), cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị can Trần Ngọc Thuận, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Trong vụ án, bị can Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín; Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín, bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ. Bị can Võ Sỹ Lực, cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam và Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị can Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM; và Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM, bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, tháng 12-2009), bị can Lê Quang Thung thỏa thuận, thống nhất với bị can Lê Y Linh (Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và bị can Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín) về việc Tập đoàn Cao su sẽ chuyển nhượng khu đất cho Linh, Dừa.

Theo đó, bị can Thung thỏa thuận với Linh, Dừa, thành lập Công ty Phú Việt Tín, chuyển nhượng vốn góp nhưng bản chất là chuyển nhượng 99% giá trị khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá.

Truy tố Quốc Cường Gia Lai: Nguyễn Thị Như Loan và các bị can liên quan - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Sau đó, bị can Thung chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín; đề nghị UBND TPHCM thu hồi, giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để thực hiện dự án. Từ đó, chuyển nhượng 99% vốn tại Công ty Phú Việt Tín… tạo điều kiện cho công ty của Linh, Dừa nắm quyền chi phối Công ty Phú Việt Tín.

Trước khi nghỉ hưu, Thung trao đổi và nhờ Trần Ngọc Thuận (cựu thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) tiếp tục tạo điều kiện cho Linh, Dừa được nhận chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua thẩm định giá, đấu giá. Trong quá trình "tạo điều kiện" như trên, Thung thỏa thuận nhận 3 triệu USD và thực tế đã nhận 200.000 đô la Singapore và 300.000 USD của Linh, Dừa.

Khoảng tháng 11-2013, bị can Nguyễn Thị Như Loan liên hệ với Linh, Dừa đặt vấn đề mua và được cung cấp thông tin, tài liệu về khu đất nên biết đất có nguồn gốc công sản, đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; dự án chưa có giấy chứng nhận đầu tư và chưa triển khai xây dựng; khu đất vẫn do hai công ty cao su quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên ngày 6-12-2013, bà Loan vẫn ký hợp đồng hứa chuyển nhượng vốn góp với Đặng Phước Dừa, thống nhất giá mua khu đất là 460,9 tỉ đồng, bao gồm cả tiền sử dụng đất.

Thực hiện thỏa thuận trên, bị can Loan chuyển cho Linh, Dừa 50 tỉ đồng tiền đặt cọc và 186,1 tỉ đồng để nộp tiền sử dụng đất nhưng được hợp thức bằng hợp đồng vay tiền. Khi biết thông tin Linh, Dừa chưa trả tiền mua vốn góp cho Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa nên chưa có căn cứ pháp lý chuyển nhượng cổ phần (bản chất là chuyển nhượng khu đất cho bị Loan), nữ cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai tiếp tục chuyển 65 tỉ đồng cho Dừa để Dừa có nguồn tiền trả cho phía cao su.

Từ nguồn tiền do bị can Nguyễn Thị Như Loan chuyển đến, Linh, Dừa đã thanh toán, mua 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín và chuyển nhượng toàn bộ cho nữ cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Đối với 1% vốn góp còn lại, bị can Nguyễn Thị Như Loan trực tiếp liên hệ và mua từ Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa không qua đấu giá mà theo giá được ấn định từ năm 2010 là 950 USD/m2.

Trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bị can Như Loan đã thống nhất với Tập đoàn Novoland bán lại dự án với tổng giá trị là hơn 846 tỉ đồng.

Trừ đi chi phí đã bỏ ra để mua 100% dự án là hơn 464 tỉ đồng (bao gồm cả tiền mua vốn góp, tiền lãi vay, thuê thiết kế dự án...), Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi số tiền gần 382 tỉ đồng và đưa vào dòng tiền kinh doanh chung của doanh nghiệp. Sau khi trừ các chi phí, bị can Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi số tiền 297,8 tỉ đồng.

Tin liên quan

Đề nghị truy tố Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Đề nghị truy tố Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

(NLĐO)- Bị can Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỉ đồng trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Vụ CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan được tại ngoại: Có được điều hành công ty?

(NLĐO) - Nhiều bạn đọc thắc mắc sau khi được tại ngoại CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan có được điều hành Công ty CP Quốc Cường Gia Lai

Bộ Công an nói về vi phạm của CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

(NLĐO) - Bà Nguyễn Thị Như Loan bị cáo buộc có vi phạm trong hoạt động chuyển nhượng đất đai, gây thất thoát của Nhà nước hàng trăm tỉ đồng

Quốc Cường Gia Lai cao su Việt Nam nhận hối lộ Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo