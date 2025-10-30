Truy xét nhóm học sinh đánh nhau ngay giao lộ ở TP HCM

Ngày 30-10, Công an phường Bình Trưng (TP HCM) đang xác minh nhóm thiếu niên ẩu đả tại giao lộ Dương Văn An - đường số 14.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video cho thấy khoảng 5 học sinh mặc đồng phục lao vào đánh nhau giữa giao lộ. Trong đó, 2 thiếu niên liên tục tấn công 3 thiếu niên khác. Thậm chí, một em còn dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu một học sinh.

Vụ việc được xác định xảy ra vào chiều cùng ngày tại giao lộ Dương Văn An - đường số 14, phường Bình Trưng.

Hiện Công an phường Bình Trưng đang truy xét, mời những người liên quan lên làm việc.