Pháp luật

Truy xét nhóm thiếu niên đánh hội đồng bé gái 12 tuổi tại Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Công an phường Phan Thiết đang làm rõ vụ bé gái 12 tuổi bị nhóm thiếu niên đánh hội đồng giữa khu đất trống, vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 11-8, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) đang xác minh vụ việc bé gái 12 tuổi bị nhóm thiếu niên đánh hội đồng gây thương tích.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10-8, Công an phường tiếp nhận tin báo của gia đình em N.P.T.N.H. (SN 2013, trú Tổ dân phố 13, phường Phan Thiết) về việc em bị một nhóm bạn đánh hội đồng gây thương tích 2 hôm trước.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phan Thiết đã vào cuộc, làm rõ các thông tin ban đầu.

Truy xét nhóm thiếu niên đánh hội đồng bé gái 12 tuổi tại Phan Thiết- Ảnh 1.

Em H. (áo đỏ, nằm) giữa vòng vây nhóm thiếu niên đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 8-8, em H. nhận lời hẹn của một người bạn tên H.N. (SN 2012, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy) đến khu vực đất trống tại hẻm đường Lâm Hồng Long thuộc Tổ dân phố 29, phường Phan Thiết để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn trong nhóm bạn với nhau.

Khi vừa đến điểm hẹn thì H. bị H.N. cùng nhóm bạn 4 người bất ngờ dùng vỏ chai bia, tay, chân đánh tới tấp vào người.

Ngoài ra, còn 6 thiếu niên khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đứng xem cổ vũ. Trong lúc nhóm này đánh em N.H. thì có người hô hoán "Công an đến" nên cả nhóm bỏ chạy.

Riêng em H. về nhà báo với gia đình là bị tai nạn giao thông, nên gia đình đưa lên bệnh viện An Phước để khám chữa bệnh.

Đến ngày 10-8, phát hiện thấy trên mạng xã hội có lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên đang hành hung con mình nên gia đình đưa em H. đến Công an phường trình báo vụ việc.

Hiện Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, phối hợp gia đình em N.H. thu thập các tài liệu có liên quan, đồng thời tổ chức lực lượng truy xét, tìm số đối tượng có liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

TP Thủ Đức: Lộ thêm clip nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng lại đánh bạn khác

TP Thủ Đức: Lộ thêm clip nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng lại đánh bạn khác

(NLĐO) - Mới đây, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện clip hai nữ sinh đánh bạn học ở Trường THCS Thái Văn Lung, TP Thủ Đức (TP HCM).

Công an triệu tập nhóm bạn "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 10

(NLĐO)- Công an huyện Yên Mô (Ninh Bình) đã xác minh, làm rõ được nhóm bạn nữ "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 10 và đã triệu tập tới cơ quan công an làm việc

Khởi tố 6 thiếu niên "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

(NLĐO) - Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố bị can 6 học sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ, tổn thương 23% sức khỏe

    Thông báo