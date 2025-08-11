Truy xét nhóm thiếu niên đánh hội đồng bé gái 12 tuổi tại Phan Thiết

Ngày 11-8, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) đang xác minh vụ việc bé gái 12 tuổi bị nhóm thiếu niên đánh hội đồng gây thương tích.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10-8, Công an phường tiếp nhận tin báo của gia đình em N.P.T.N.H. (SN 2013, trú Tổ dân phố 13, phường Phan Thiết) về việc em bị một nhóm bạn đánh hội đồng gây thương tích 2 hôm trước.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phan Thiết đã vào cuộc, làm rõ các thông tin ban đầu.

Em H. (áo đỏ, nằm) giữa vòng vây nhóm thiếu niên đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 8-8, em H. nhận lời hẹn của một người bạn tên H.N. (SN 2012, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy) đến khu vực đất trống tại hẻm đường Lâm Hồng Long thuộc Tổ dân phố 29, phường Phan Thiết để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn trong nhóm bạn với nhau.

Khi vừa đến điểm hẹn thì H. bị H.N. cùng nhóm bạn 4 người bất ngờ dùng vỏ chai bia, tay, chân đánh tới tấp vào người.

Ngoài ra, còn 6 thiếu niên khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đứng xem cổ vũ. Trong lúc nhóm này đánh em N.H. thì có người hô hoán "Công an đến" nên cả nhóm bỏ chạy.

Riêng em H. về nhà báo với gia đình là bị tai nạn giao thông, nên gia đình đưa lên bệnh viện An Phước để khám chữa bệnh.

Đến ngày 10-8, phát hiện thấy trên mạng xã hội có lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên đang hành hung con mình nên gia đình đưa em H. đến Công an phường trình báo vụ việc.

Hiện Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, phối hợp gia đình em N.H. thu thập các tài liệu có liên quan, đồng thời tổ chức lực lượng truy xét, tìm số đối tượng có liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.