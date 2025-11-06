Truyền bộ bí kíp dưỡng sinh của cố Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Văn Hưởng đến cộng đồng

Sáng 6-11, Viện Y Dược học dân tộc TP HCM phối hợp UBMTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận phát động chương trình "Đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng" lan tỏa tinh thần rèn luyện, bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Y-bác sĩ Viện Y Dược học dân tộc TP HCM tham gia tập dưỡng sinh rèn luyện sức khỏe

Chương trình sẽ diễn ra từ 5 đến 7 giờ 30, ngày 16-11 (chủ nhật) tại sân vận động Phú Nhuận (số 3 Hoàng Minh Giám, phường Đức Nhuận, TP HCM).

Tại lễ phát động, Viện Y Dược học dân tộc TP HCM giới thiệu video hướng dẫn người dân tập luyện hằng ngày để tiến đến tham gia chương trình vào thời gian tới.

Các động tác được xây dựng dựa trên bộ 63 động tác dưỡng sinh trong công trình "Phương pháp dưỡng sinh" của cố Bộ trưởng Bộ Y tế-Thầy thuốc nhân dân-GS-TS-BS Nguyễn Văn Hưởng-người đặt nền móng cho phong trào dưỡng sinh hiện đại của Việt Nam. Việc luyện tập thường xuyên giúp khí huyết lưu thông, khớp xương linh hoạt, mang lại sự dẻo dai cho cơ thể và tinh thần thư thái, minh mẫn.

BSCKII Hồ Văn Hân, Viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc TP HCM, cho biết chương trình là một trong những hoạt động chào mừng cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của viện (24.12.1975 – 24.12.2025).

"Luyện tập dưỡng sinh là con đường tự nhiên nhất để nuôi dưỡng sức khỏe, tăng cường thể lực, phòng ngừa bệnh tật, bệnh mạn tính, sống thọ, sống khỏe. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần "cùng nhau dưỡng sinh - cùng nhau khỏe mạnh", giúp mỗi người dân chủ động rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần"-BS Hân nhấn mạnh.

Các tổ chức, cá nhân có thể đăng ký tham gia chương trình "Đồng diễn dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng" theo LINK này.

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh ngành y tế cả nước đang tích cực triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh việc chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Mục tiêu đến năm 2030, nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc, tuổi thọ khỏe mạnh của nhân dân; tỉ lệ người dân thường xuyên tham gia hoạt động thể chất tăng thêm 10%, tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.



