Môi trường

Truyền cảm hứng khởi nghiệp xanh

Bài và ảnh: Ca Linh

Bà Trần Thị Út, Giám đốc HTX Dưa lưới Ngọc Thành (xã Đông Phước, TP Cần Thơ), đã phát triển thành công mô hình canh tác ứng dụng công nghệ cao.

 Khởi đầu từ khu vườn chỉ 2.000 m², trải qua 8 năm kiên trì, bà Trần Thị Út, Giám đốc HTX Dưa lưới Ngọc Thành (xã Đông Phước, TP Cần Thơ), đã phát triển thành công mô hình canh tác ứng dụng công nghệ cao. Mô hình này tích hợp nhịp nhàng 3 mảng hoạt động: sản xuất nông sản, chế biến thực phẩm và dịch vụ du lịch trải nghiệm. Không chỉ tạo ra sản phẩm sạch, bà Út còn truyền cảm hứng khởi nghiệp xanh, góp phần lan tỏa mô hình sản xuất bền vững.

Con đường khởi nghiệp của bà Út xuất phát từ một dịp ngẫu nhiên. Trong lần ghé siêu thị, thấy dưa lưới được bán với giá khá cao, bà mua thử và nhanh chóng bị thu hút bởi vị ngọt dịu, hương thơm mát lạnh đặc trưng. Đúng lúc ấy, chính quyền địa phương triển khai dự án thúc đẩy chuyển sang trồng các giống cây có giá trị kinh tế cao và hỗ trợ kỹ thuật canh tác dưa lưới. Nhận ra tiềm năng của cây trồng này, gia đình bà quyết tâm bắt tay thực hiện.

Năm 2017, bà Út xây 2 nhà màng đầu tiên trên khu đất 2.000 m². Thời gian đầu, do chưa thành thạo quy trình nên bà vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm. Vụ đầu tiên gặt hái kết quả tốt, dưa cho sản lượng cao và giá bán ổn định, vợ chồng bà tự tin mở thêm diện tích canh tác. Đến nay, gia đình bà đã có 12 nhà màng với tổng diện tích 13.000 m².

Truyền cảm hứng khởi nghiệp xanh - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Út bên khu vườn trồng dưa lưới của gia đình

Để sản xuất những trái dưa đạt tiêu chuẩn cao, bà Út cho biết đã triển khai toàn diện nhiều phương án ứng dụng công nghệ hiện đại. Toàn bộ khu vực trồng trọt được trang bị nhà kính, ứng dụng chất nền xơ dừa, hệ thống tưới tự động theo phương pháp nhỏ giọt của Israel và tấm phủ chuyên dụng. Những công nghệ này giúp điều tiết nhiệt độ, giảm thiểu dịch bệnh và tăng hiệu quả sinh trưởng của cây.

"Quy trình canh tác được tiêu chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, từ hệ thống tưới tự động, phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), nguồn nước qua xử lý lọc đến việc bón phân hữu cơ sinh học…" - bà Út khẳng định.

Những cố gắng của gia đình bà Út đã được ghi nhận khi sản phẩm dưa lưới đạt chứng nhận VietGAP và OCOP 3 sao vào năm 2021. Đến tháng 5-2023, bà chính thức lập HTX Dưa lưới Ngọc Thành với 9 thành viên. Chỉ một năm sau, sản phẩm của HTX đã được thăng hạng lên OCOP 4 sao. Đến nay, HTX đưa ra thị trường 100-150 tấn dưa mỗi năm, với giá bán 35.000 - 45.000 đồng/kg.

Bà Út còn phát triển mạnh loại hình du lịch nông nghiệp sinh thái, đầu tư khu lưu trú để tiếp đón du khách tham quan, trải nghiệm hái quả và chế biến sản phẩm từ dưa lưới. Không chỉ giới hạn ở trang trại riêng, bà còn kết nối với 5-10 nhà vườn khác để tạo thành các sản phẩm du lịch cộng đồng, hình thành những điểm đến thú vị và đặc sắc cho du khách.

Bên cạnh mục tiêu sinh lời, HTX Dưa lưới Ngọc Thành còn hoạt động như một "lớp học thực tế" cho sinh viên. Hằng năm, HTX tiếp nhận 15-20 sinh viên chuyên ngành nông nghiệp đến học tập, tiếp thu kỹ năng và kinh nghiệm quản lý; qua đó lan tỏa tinh thần khởi nghiệp bền vững.


