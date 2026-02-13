Truyền thông Mỹ: Tàu sân bay lớn nhất thế giới nhận lệnh đến Trung Đông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Truyền thông Mỹ: Tàu sân bay lớn nhất thế giới nhận lệnh đến Trung Đông

Thu Hương

(NLĐO) - Mỹ điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới Trung Đông, nâng số tàu sân bay tại khu vực lên hai chiếc, giữa lúc đàm phán với Iran chưa có kết quả.

Hãng tin AP ngày 13-2 đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh điều động tàu sân bay USS Gerald R. Ford – tàu sân bay lớn nhất thế giới – từ vùng biển Caribe đến khu vực Trung Đông. 

Theo các nguồn tin chia sẻ với AP, đây là bước đi nhằm tăng cường hỏa lực và sự hiện diện của Mỹ tại "điểm nóng" toàn cầu này.

Sự góp mặt của USS Gerald R. Ford sẽ tạo ra thế gọng kìm tại khu vực khi hiệp lực cùng tàu USS Abraham Lincoln và các tàu khu trục tên lửa dẫn đường đang có mặt tại biển Ả Rập.

Mỹ điều thêm tàu sân bay lớn nhất thế giới tới Trung Đông giữa căng thẳng với Iran - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford trong chuyến chạy thử nghiệm trên biển đầu tiên vào ngày 8-4-2017. Ảnh: AP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực buộc Iran tham gia vào một thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân.

Vào ngày 12-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn rằng việc không đạt được thỏa thuận với chính quyền của ông sẽ dẫn đến những hậu quả "rất thảm khốc" đối với Iran. 

Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán gián tiếp tại Oman vào tuần trước nhưng không đạt được kết quả cụ thể.

Khi được hỏi về mốc thời gian để tiến tới một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran, ông Donald Trump nhận định: "Tôi đoán trong khoảng một tháng tới hoặc đại loại thế. Việc này nên diễn ra nhanh chóng. Họ (Iran) nên đồng ý một cách nhanh chóng".

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán cần phải tiếp tục trong khi phía Israel thúc giục Mỹ gây áp lực buộc Iran cắt giảm chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm vũ trang như Hamas và Hezbollah.

Sự hiện diện của tàu USS Gerald R. Ford tại Trung Đông đánh dấu một bước chuyển quân nhanh chóng ngay sau chiến dịch đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào tháng trước. 

Theo nhận định từ hãng tin AP, việc tái ưu tiên nguồn lực cho Trung Đông dường như mâu thuẫn với chiến lược an ninh quốc gia của ông Donald Trump, vốn đặt trọng tâm vào Tây bán cầu thay vì các khu vực khác trên thế giới.

Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự sai lầm nào cũng có thể thổi bùng một cuộc xung đột khu vực mới, đặc biệt khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại dải Gaza vẫn chưa chấm dứt.

Hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về thời gian lưu trú cụ thể của tàu USS Gerald R. Ford tại Trung Đông. Do con tàu đã rời cảng làm nhiệm vụ từ tháng 6-2025, đợt điều động sang Trung Đông lần này sẽ khiến thủy thủ đoàn phải đối mặt với một kỳ triển khai dài ngày bất thường.

Tin liên quan

Hai tàu hải quân Mỹ tự va chạm trên biển Caribe

Hai tàu hải quân Mỹ tự va chạm trên biển Caribe

(NLĐO) - Hai thủy thủ Hải quân Mỹ đã bị thương hôm 11-2 sau khi một tàu khu trục và một tàu tiếp tế của lực lượng này va chạm trên vùng biển Caribe.

Thủ tướng Israel đến Mỹ, xảy ra điều khác lạ

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán với Iran dù chưa đạt được thỏa thuận “dứt khoát” nào.

Mỹ yêu cầu tàu thương mại né lãnh hải Iran sau khi có đe dọa “thảm sát”

(NLĐO) - Mỹ ban hành hướng dẫn mới cho các tàu mang cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz, kêu gọi tránh xa lãnh hải Iran giữa lúc Washington và Tehran căng thẳng.

Donald Trump Iran Tàu sân bay thỏa thuận hạt nhân Mỹ tàu USS
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo