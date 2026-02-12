Hai tàu hải quân Mỹ tự va chạm trên biển Caribe

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho biết hôm 12-2: "Chiều hôm qua, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - chiếc USS Truxtun (DDG103) - và tàu hỗ trợ chiến đấu nhanh lớp Supply - chiếc USNS Supply (T-AOE-6) - đã va chạm trong lúc đang tiếp tế trên biển".

Chiếc USS Truxtun. Ảnh: Facebook

Theo Fox News, quan chức này cho hay hai thủy thủ bị thương nhẹ nhưng tình trạng hiện đã ổn định, đồng thời nói thêm rằng cả hai con tàu vẫn đang hoạt động an toàn.

Theo người phát ngôn, nguyên nhân vụ va chạm hiện vẫn đang được điều tra.

Cả hai tàu này đều thuộc lực lượng quân sự được tăng cường tại vùng Caribe theo lệnh của Tổng thống Donald Trump trong những tháng gần đây, nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy trong khu vực.

Hoạt động tiếp tế trên biển kiểu này bao gồm việc chuyển nhu yếu phẩm và nhiên liệu giữa hai con tàu đang chạy song song với nhau.

Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin mặc dù hải quân sở hữu những con tàu như chiếc Supply nhưng chúng thường do các thủy thủ dân sự vận hành.

Tàu Truxtun đã được triển khai từ đầu tháng này, xuất phát từ cảng nhà là Căn cứ Hải quân Norfolk ở Virginia.