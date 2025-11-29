TS Lê Như Thạch giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM

Ngày 29-11, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM (tên viết tắt HCMCONS) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025–2030, với 187 đại biểu chính thức.

Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM được hợp nhất từ Hiệp Hội Xây dựng tỉnh Bình Dương, Hội Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM.



Lãnh đạo Bộ Xây dựng và TPHCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM

Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những công dân, doanh nghiệp tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng trên địa bàn TPHCM. Nhiệm kỳ này có mở rộng thành viên từ các tổ chức tài chính. Mục tiêu trở thành một trong những Hội Xây dựng mạnh ở khu vực phía Nam và Việt Nam.

Đại hội đã bầu 53 người vào ban chấp hành, trong đó TS Lê Như Thạch, Chủ tịch Tập đoàn Bcons, được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM, cùng 15 phó chủ tịch.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Như Thạch cho biết sự ra đời của Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng trí thức ngành xây dựng mà còn khẳng định trách nhiệm của các thành viên trong việc kiến tạo tương lai đô thị TPHCM.

TS Lê Như Thạch phát biểu nhận nhiệm vụ

"Chúng tôi mong muốn Hội trở thành ngôi nhà chung, nơi mỗi hội viên có thể đóng góp trí tuệ và được hỗ trợ trong hoạt động nghề nghiệp"- ông nói.



Ông Thạch cũng cam kết Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM sẽ hoạt động với tinh thần minh bạch - khoa học - trách nhiệm - hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn của ngành xây dựng trong giai đoạn hội nhập, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho rằng trong giai đoạn mới, ngành xây dựng định hướng phát triển theo hướng chuẩn hóa - hiện đại hóa - bền vững, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường năng lực quản lý đô thị.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn (bìa phải) chúc mừng tân Chủ Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM Lê Như Thạch

Qua đó, phấn đấu xây dựng nền tảng hạ tầng đồng bộ, đô thị phát triển hài hòa và môi trường sống chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

"Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM không chỉ có vai trò đồng hành cùng Thành phố trong quá trình triển khai các mục tiêu lớn về quy hoạch, hạ tầng và phát triển đô thị mà còn là một lực lượng trí thức quan trọng của ngành xây dựng trên phạm vi quốc gia"- Thứ trưởng Bộ Xây dựng gợi mở.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tin tưởng với nguồn lực chuyên gia đa dạng sau khi hợp nhất ba địa phương, Hội có điều kiện đóng góp sâu rộng cho việc xây dựng nền tảng tri thức, lan tỏa tư duy kỹ thuật - quy hoạch hiện đại, thúc đẩy chuẩn hóa nghề nghiệp và hỗ trợ Bộ Xây dựng trong triển khai các định hướng phát triển của ngành trên toàn quốc.



