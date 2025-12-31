HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
TS NSƯT Hoàng Duẩn dốc sức với "Miền ký ức Cơ Tu" chào đón năm 2026

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - TS NSƯT Hoàng Duẩn luôn tâm huyết với nghệ thuật dân gian, anh đã dồn hết tâm trí và sáng tạo cho đêm nghệ thuật này


TS NSƯT Hoàng Duẩn dốc sức với "Miền ký ức Cơ Tu" chào đón năm 2026 - Ảnh 1.

TS NSƯT Hoàng Duẩn luôn tâm huyết với các chương trình lễ hội văn hóa và nghệ thuật dân gian

Sau 3 tháng tập luyện và chuẩn bị, phúc khảo, đêm nay, 31-12-2025 lúc 19h00 suất diễn đầu tiên của chương trình Miền ký ức Cơ Tu sẽ chính thức công diễn (sau khi đã giới thiệu vào ngày 19-12-2025).

Đây là bước đi đầu tiên trong hành trình công nghiệp hóa văn hóa gắn với bảo tồn và sinh kế bền vững cho cộng đồng Cơ Tu tại hai thôn Tà Lang – Giàn Bí. Đây cũng là mô hình làm du lịch đặc sắc của Đà Nẵng mà các đơn vị, địa phương khác cũng có thể tham khảo.

Hoàng Duẩn yêu nghệ thuật dân gian da diết

Tối nay, trong không gian núi rừng thượng nguồn sông Cu Đê, chương trình nghệ thuật "Miền Ký Ức Cơ Tu" sẽ chính thức bước vào suất công diễn đầu tiên, hứa hẹn thu hút đông đảo khán giả và để lại dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn hóa – du lịch của Đà Nẵng ￼.

Không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật chào năm mới, "Miền Ký Ức Cơ Tu" còn mang ý nghĩa như một cột mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thiểu số theo hướng bền vững, gắn với phát triển sinh kế cộng đồng. Sau hơn ba tháng tập luyện miệt mài, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bà con Cơ Tu ở hai thôn Tà Lang – Giàn Bí đã sẵn sàng bước lên sàn diễn để kể câu chuyện của chính mình, bằng chính ký ức sống và niềm tự hào văn hóa ￼.

TS NSƯT Hoàng Duẩn dốc sức với "Miền ký ức Cơ Tu" chào đón năm 2026 - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật được đầu tư nghiêm túc, hứa hẹn thu hút khán giả

Điểm độc đáo của chương trình nằm ở chỗ, chủ thể sáng tạo không phải những diễn viên chuyên nghiệp, mà chính là cộng đồng người Cơ Tu: từ các già làng, phụ nữ, thanh niên đến trẻ em đều cùng tham gia biểu diễn. Văn hóa không được "minh họa" hay "sân khấu hóa" một cách xa lạ, mà hiện lên tự nhiên qua nghi lễ mừng lúa mới, lễ cưới truyền thống, những điệu múa Tung Tung Da Dá, hoạt cảnh lao động, dệt vải, làm tượng… 

Tất cả được trình diễn trong không gian thực cảnh, giữa sân cỏ, mái nhà Gươl và núi rừng bao bọc, tạo cảm giác chân thật, gần gũi và giàu cảm xúc cho người xem.

Hoàng Duẩn hướng đến giá trị cộng đồng

Theo NSƯT, TS, đạo diễn Hoàng Duẩn – Tổng đạo diễn chương trình, giá trị lớn nhất của "Miền Ký Ức Cơ Tu" không chỉ nằm ở hình thức nghệ thuật, mà ở sự chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng. Từ chỗ nhiều bạn trẻ từng ngại mặc trang phục dân tộc, nay họ tự tin khoác lên mình sắc phục truyền thống, bước lên sân khấu và tự hào kể câu chuyện văn hóa của dân tộc mình. Đó chính là thành công bền vững nhất của một dự án văn hóa.

TS NSƯT Hoàng Duẩn dốc sức với "Miền ký ức Cơ Tu" chào đón năm 2026 - Ảnh 3.

Đông đảo khán giả chờ đợi được xem chương trình nghệ thuật đón chào năm mới 2026 do TS NSƯT Hoàng Duẩn dàn dựng

Được xác định là bước khởi đầu cho mô hình công nghiệp hóa văn hóa, chương trình hướng tới việc biểu diễn định kỳ, kết hợp du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho người dân địa phương. 

"Miền Ký Ức Cơ Tu" vì thế không chỉ dừng lại ở một đêm diễn, mà mở ra một không gian văn hóa sống, nơi mỗi khán giả trở thành người đồng hành, người lan tỏa giá trị văn hóa Cơ Tu đến cộng đồng rộng lớn hơn ￼.

TS NSƯT Hoàng Duẩn dốc sức với "Miền ký ức Cơ Tu" chào đón năm 2026 - Ảnh 4.

Diễn viên hồ hởi và chờ được được bước vào đêm nghệ thuật ý nghĩa tối 31-12-2025

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, đêm công diễn 31-12 của "Miền Ký Ức Cơ Tu" mang đến cho khán giả không chỉ một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, mà còn là lời nhắc sâu sắc rằng: văn hóa truyền thống chỉ thực sự trường tồn khi được sống cùng cộng đồng, được trao truyền bằng ký ức, niềm tin và khát vọng của chính những con người đã sinh ra từ mảnh đất ấy.

Trước đó, ngày 19-12, tại không gian Trung tâm văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng), chương trình nghệ thuật "Miền Ký Ức Cơ Tu" đã chính thức được giới thiệu tới các cơ quan quản lý, đại biểu, báo chí và đông đảo khách mời.


