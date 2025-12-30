Nhóm nhạc "Chín Muồi" và giá trị xứng đáng với Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

"Chín Muồi" thực sự chín muồi

Nhóm "Chín Muồi" gồm những thành viên chín muồi về tuổi nghề và tư duy âm nhạc

Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 trở nên đặc biệt khi ghi nhận sự bùng nổ của thị phần nhóm nhạc. Nhiều năm trước, giải Mai Vàng đã quyết định xóa bỏ hạng mục "Nhóm nhạc được yêu thích nhất" khi thị phần nhóm nhạc gần như bị "suy tàn" ở thị trường nhạc Việt. Điều đó không có nghĩa, các nhóm nhạc không còn hoạt động.

Sự hoạt động yếu ớt cùng với sự tan rã của nhiều nhóm nhạc cho thấy, nhóm nhạc không còn là xu thế được yêu thích. Việc đầu tư cho một nhóm nhạc tốn kém gấp nhiều lần với một giọng ca solo. Sự cộng hưởng của nhiều yếu tố khiến nhóm nhạc trở nên mờ nhạt trong diện mạo chung của thị trường nhạc Việt.

Nhưng, năm qua, các nhóm nhạc lại trỗi dậy theo một cách riêng rất đặc biệt. Các nhóm được hình thành từ các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc nhận được sự hưởng ứng tuyệt đối của khán giả yêu nhạc.

"Chín Muồi" là một trong những ứng viên sáng giá cho hạng mục "Nhóm nhạc được yêu thích" - hạng mục mới quay trở lại của giải Mai Vàng

Điều đó trở thành động lực để các nhóm nhạc, vốn hoạt động theo phong thái "an yên" trước nay, cũng trở nên năng nổ và sắc màu hơn với những tham vọng, đích đến rõ ràng. Từ đó, thị phần nhóm nhạc của thị trường nhạc Việt trở nên sôi nổi. Ghi nhận những vượt trội này, giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 không đứng ngoài cuộc. Giải thưởng Mai Vàng dành cho hạng mục "Nhóm nhạc được yêu thích nhất" trở lại đầy náo nhiệt với sự hưởng ứng của cả giới chuyên môn lẫn khán giả.

Trong đó, nhóm nhạc "Chín Muồi" - được hình thành từ chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1 - trở thành ứng viên nặng ký của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Trong nhiều năm qua, Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức luôn được xem là một trong những giải thưởng uy tín, phản ánh tiếng nói của công chúng và tôn vinh những cá nhân, tập thể nghệ sĩ có đóng góp tích cực cho đời sống văn hóa - nghệ thuật Việt Nam.

Trong bức tranh đó, nhóm nhạc "Chín Muồi", được hình thành từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", là một trường hợp đặc biệt: không hoạt động dày đặc, không chạy theo thị trường ồn ào, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm và bền bỉ trong lòng khán giả.

Chính những giá trị ấy khiến "Chín Muồi" trở thành một tập thể xứng đáng được ghi nhận tại Giải Mai Vàng.

Hẳn nhiên, đây chỉ là dự đoán cảm tính khi cuộc đua của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 vẫn tiếp diễn và người chiến thắng chỉ được xác định tại Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, vào ngày 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM).

Nhưng, thực tế, "Chín Muồi" là nhóm nhạc nổi bật với nhiều ưu thế, trong đó, sự chín muồi của mỗi thành viên ở cả tuổi đời lẫn hành trình nghề nghiệp đã mang đến cho "Chín Muồi" nhiều cơ hội.

Nhóm Chín Muồi và những giá trị mang lại xứng đáng với sự tôn vinh

Điểm xuất phát của "Chín Muồi" đã mang trong mình một tinh thần rất khác. "Anh trai vượt ngàn chông gai" không chỉ là một gameshow âm nhạc, mà là hành trình tôn vinh những nghệ sĩ nam trưởng thành - những người đã trải qua đủ thăng trầm của nghề.

"Chín Muồi" ra đời từ chính tinh thần đó: sự "chín" trong nghề, trong cảm xúc và trong cách nhìn nhận âm nhạc.

Ngay từ đầu, nhóm không được định vị như một sản phẩm giải trí ngắn hạn, mà là một tập thể mang giá trị nghệ thuật và chiều sâu trải nghiệm sống - yếu tố rất phù hợp với tiêu chí tôn vinh lâu dài của Giải Mai Vàng.

Dấu ấn của "Chín Muồi"

Về mặt chuyên môn, những màn trình diễn của "Chín Muồi" cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và chất lượng vượt trội. Nhóm không chỉ hát, mà còn kể câu chuyện bằng âm nhạc. Các tiết mục trong concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" hay những lần xuất hiện chung hiếm hoi sau chương trình đều mang dấu ấn dàn dựng chỉn chu, bản phối sáng tạo và cảm xúc chân thật.

Điều quan trọng là "Chín Muồi" không cố gắng "trẻ hóa" gượng ép hay chạy theo xu hướng, mà lựa chọn chinh phục khán giả bằng bản lĩnh nghề nghiệp và cảm xúc chín muồi - đúng như tên gọi của nhóm.

Một yếu tố quan trọng khác khiến "Chín Muồi" nổi bật chính là sức lan tỏa tích cực đối với công chúng. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc thường ưu ái sự mới mẻ, nhanh và mạnh, sự xuất hiện của "Chín Muồi" mang lại một thông điệp rất khác: nghệ thuật không có tuổi, và đam mê không bao giờ muộn.

Nhóm trở thành hình ảnh truyền cảm hứng cho nhiều khán giả trung niên, những người từng nghĩ rằng mình đã "đứng ngoài" đời sống âm nhạc hiện đại. Đây chính là giá trị xã hội mà Giải Mai Vàng luôn hướng đến - tôn vinh những tác phẩm và nghệ sĩ tạo được sự đồng cảm rộng rãi.

Hơn hết, tinh thần tập thể là thứ được Chín Muồi đề cao và đó cũng là điều kiện tiên quyết để một nhóm nhạc tồn tại

Bên cạnh đó, tinh thần tập thể của "Chín Muồi" là một điểm cộng lớn. Trong từng tiết mục, khán giả dễ dàng nhận ra sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên, sự lắng nghe và hỗ trợ để cùng tạo nên tổng thể hài hòa. Không có cái tôi lấn át, không có sự phô trương cá nhân, mà là một tập thể vận hành dựa trên sự thấu hiểu và kinh nghiệm chung. Đây là điều không dễ có trong bối cảnh các nhóm nhạc thường chịu áp lực cạnh tranh hình ảnh và độ nổi tiếng.

Điều đáng nói là, dù không hoạt động thường xuyên hay phát hành sản phẩm liên tục, mỗi lần "Chín Muồi" xuất hiện đều tạo được hiệu ứng tích cực. Khán giả vẫn nhắc đến nhóm, vẫn chờ đợi những lần tái hợp, và vẫn dành cho họ sự trân trọng hiếm thấy.

Điều đó cho thấy sức sống của "Chín Muồi" không nằm ở tần suất, mà ở chất lượng và cảm xúc - một thước đo rất gần với tinh thần "bình chọn từ trái tim công chúng" của Giải Mai Vàng.

Các thành viên luôn có nhau và vì vậy, Chín Muồi có lượng fan lớn ủng hộ

Có thể nói, nếu Giải Mai Vàng là nơi tôn vinh những giá trị bền vững, những đóng góp có chiều sâu cho đời sống nghệ thuật và tinh thần xã hội, thì nhóm nhạc "Chín Muồi" hoàn toàn xứng đáng được ghi tên.

Họ không đại diện cho sự ồn ào nhất thời, mà cho một giai đoạn chín muồi của nghệ thuật, nơi cảm xúc, kinh nghiệm và đam mê hòa làm một. Và đôi khi, chính những giá trị lặng lẽ ấy mới là điều cần được tôn vinh nhiều nhất.



