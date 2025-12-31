HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Từ 1-1-2026: Kích hoạt quyền năng “buộc người khác quên mình”

Ngọc Anh

(NLĐO) - Luật mới không chỉ trao quyền xóa sạch “dấu vết số” mà còn siết chặt bảo vệ trẻ em từ 7 tuổi theo cách chưa từng có.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được Quốc hội khóa XV thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành lang pháp lý về an toàn thông tin.

Luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và phòng ngừa hành vi xâm phạm dữ liệu trên không gian mạng. Điểm trọng tâm của luật là trao quyền chủ động cho người dân. Theo đó, từ năm 2026, chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu bên kiểm soát, xử lý xóa dữ liệu cá nhân của mình, đồng thời được đảm bảo các quyền: được biết, đồng ý, truy cập, rút lại sự đồng ý, hạn chế và phản đối xử lý dữ liệu, khiếu nại, tố cáo và khởi kiện.

Từ 1-1-2026: Kích hoạt quyền năng “buộc người khác quên mình” - Ảnh 1.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026

Về quy định cụ thể, luật nêu rõ sự im lặng hoặc không phản hồi không được coi là sự đồng ý; sự đồng ý chỉ có hiệu lực khi được thể hiện tự nguyện và chủ thể đã được biết rõ thông tin.

Đối với trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên, việc xử lý dữ liệu cá nhân bắt buộc phải có sự đồng ý của cả trẻ và cha mẹ hoặc người giám hộ. Tuy nhiên, luật cũng quy định các trường hợp ngoại lệ được phép xử lý dữ liệu mà không cần sự đồng ý của chủ thể, bao gồm: bảo vệ tính mạng, sức khỏe trong tình huống khẩn cấp; phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; tình trạng khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh; hoặc để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu.

Ngoài ra, luật phân định rõ giữa dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu nhạy cảm để áp dụng biện pháp bảo vệ tương xứng, đồng thời yêu cầu các bên kiểm soát dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật, đánh giá tác động và chuyển dữ liệu ra nước ngoài.

Tin liên quan

Zalo thu thập dữ liệu người dùng: Dữ liệu cá nhân không thể sử dụng tùy tiện

Zalo thu thập dữ liệu người dùng: Dữ liệu cá nhân không thể sử dụng tùy tiện

Khi việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng ngày càng mở rộng, yêu cầu minh bạch, tôn trọng quyền riêng tư và tuân thủ pháp luật trở nên cấp thiết

Báo in ngày 30-12: Dữ liệu cá nhân không thể sử dụng tùy tiện

(NLĐO) - Khi việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng ngày càng mở rộng, yêu cầu minh bạch, tôn trọng quyền riêng tư và tuân thủ pháp luật trở nên cấp thiết

Từ năm 2026, công khai và không được công khai dữ liệu cá nhân người dùng trong trường hợp nào?

(NLĐO) - Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026, theo đó, quy định về dữ liệu cá nhân người dùng.

dữ liệu cá nhân Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo