Từ 1-3, người dùng điện thoại xách tay sẽ không dùng được ứng dụng ngân hàng?

Từ ngày 1-3, Thông tư 77/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức có hiệu lực, yêu cầu các ứng dụng Mobile Banking phải tự động dừng hoạt động nếu phát hiện thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật.

Ngay khi quy định được áp dụng, nhiều người dùng điện thoại đã tỏ ra lo ngại, đặc biệt dòng xách tay, iPhone lock hoặc các máy từng can thiệp phần mềm.

Tuy vậy, ghi nhận trong những ngày đầu triển khai cho thấy phần lớn thiết bị xách tay vẫn giao dịch ngân hàng bình thường.

Theo quy định, ứng dụng ngân hàng sẽ tự động thoát khi phát hiện thiết bị đã bị can thiệp hệ thống như root trên Android, jailbreak trên iPhone hoặc mở khóa bootloader.

Đây là những thao tác làm suy giảm lớp bảo vệ mặc định của nhà sản xuất, tạo nguy cơ cho mã độc xâm nhập và đánh cắp dữ liệu tài chính.

Ngoài ra, các trường hợp thiết bị đang bật công cụ gỡ lỗi, chạy môi trường giả lập hoặc cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống cũng bị đánh giá là không an toàn và có thể bị chặn truy cập.

Ông Việt Thành, chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại tại TPHCM, cho biết trong thực tế máy xách tay vẫn sử dụng ngân hàng bình thường nếu giữ nguyên phần mềm gốc.

Vấn đề không nằm ở việc máy lock hay quốc tế, mà ở chỗ người dùng có can thiệp hệ thống hay không. Chỉ cần sử dụng SIM và tài khoản tại Việt Nam, không root, không cài ROM tùy biến thì vẫn giao dịch như bình thường.

Trước đây, nhiều người mua máy nội địa, đặc biệt là hàng Trung Quốc, thường phải mở khóa bootloader hoặc cài ROM quốc tế để có tiếng Việt và dịch vụ Google.

Điện thoại xách tay vẫn sử dụng ứng dụng ngân hàng như bình thường nếu không can thiệp vào hệ thống

"Chính những thao tác này khiến thiết bị không còn đạt tiêu chuẩn mà ứng dụng ngân hàng yêu cầu"- anh Thành chia sẻ.

Đây cũng là lý do khiến không ít người dùng lo lắng rằng máy xách tay sẽ không còn sử dụng được ứng dụng ngân hàng sau ngày 1-3.

"Máy tôi nội địa Trung Quốc nhưng đến nay vẫn sử dụng bình thường, không có bị tình trạng ngân hàng khóa app như mọi người chia sẻ trên mạng"- chị Nguyễn Thành, người đang sử dụng điện thoại Xiaomi chia sẻ.

Để tránh rủi ro bị gián đoạn giao dịch, người dân được khuyến cáo không cài đặt ROM tùy biến, hạn chế cấp quyền truy cập nhạy cảm cho ứng dụng lạ và luôn cập nhật phiên bản Mobile Banking mới nhất nhằm bảo đảm tiêu chuẩn bảo mật theo quy định.