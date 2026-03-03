Từ 1-3, người dùng điện thoại xách tay sẽ không dùng được ứng dụng ngân hàng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Từ 1-3, người dùng điện thoại xách tay sẽ không dùng được ứng dụng ngân hàng?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Sau khi thông tư 77/2025 có hiệu lực từ 1-3, phần lớn các thiết bị xách tay đến nay vẫn giao dịch ngân hàng bình thường.

Từ ngày 1-3, Thông tư 77/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức có hiệu lực, yêu cầu các ứng dụng Mobile Banking phải tự động dừng hoạt động nếu phát hiện thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật.

Ngay khi quy định được áp dụng, nhiều người dùng điện thoại đã tỏ ra lo ngại, đặc biệt dòng xách tay, iPhone lock hoặc các máy từng can thiệp phần mềm.

Tuy vậy, ghi nhận trong những ngày đầu triển khai cho thấy phần lớn thiết bị xách tay vẫn giao dịch ngân hàng bình thường.

Theo quy định, ứng dụng ngân hàng sẽ tự động thoát khi phát hiện thiết bị đã bị can thiệp hệ thống như root trên Android, jailbreak trên iPhone hoặc mở khóa bootloader.

Đây là những thao tác làm suy giảm lớp bảo vệ mặc định của nhà sản xuất, tạo nguy cơ cho mã độc xâm nhập và đánh cắp dữ liệu tài chính.

Ngoài ra, các trường hợp thiết bị đang bật công cụ gỡ lỗi, chạy môi trường giả lập hoặc cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống cũng bị đánh giá là không an toàn và có thể bị chặn truy cập.

Ông Việt Thành, chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại tại TPHCM, cho biết trong thực tế máy xách tay vẫn sử dụng ngân hàng bình thường nếu giữ nguyên phần mềm gốc.

Vấn đề không nằm ở việc máy lock hay quốc tế, mà ở chỗ người dùng có can thiệp hệ thống hay không. Chỉ cần sử dụng SIM và tài khoản tại Việt Nam, không root, không cài ROM tùy biến thì vẫn giao dịch như bình thường.

Trước đây, nhiều người mua máy nội địa, đặc biệt là hàng Trung Quốc, thường phải mở khóa bootloader hoặc cài ROM quốc tế để có tiếng Việt và dịch vụ Google.

Từ 1-3, người dùng điện thoại xách tay sẽ không dùng được ứng dụng ngân hàng? - Ảnh 1.

Điện thoại xách tay vẫn sử dụng ứng dụng ngân hàng như bình thường nếu không can thiệp vào hệ thống

"Chính những thao tác này khiến thiết bị không còn đạt tiêu chuẩn mà ứng dụng ngân hàng yêu cầu"- anh Thành chia sẻ.

Đây cũng là lý do khiến không ít người dùng lo lắng rằng máy xách tay sẽ không còn sử dụng được ứng dụng ngân hàng sau ngày 1-3.

"Máy tôi nội địa Trung Quốc nhưng đến nay vẫn sử dụng bình thường, không có bị tình trạng ngân hàng khóa app như mọi người chia sẻ trên mạng"- chị Nguyễn Thành, người đang sử dụng điện thoại Xiaomi chia sẻ.

Để tránh rủi ro bị gián đoạn giao dịch, người dân được khuyến cáo không cài đặt ROM tùy biến, hạn chế cấp quyền truy cập nhạy cảm cho ứng dụng lạ và luôn cập nhật phiên bản Mobile Banking mới nhất nhằm bảo đảm tiêu chuẩn bảo mật theo quy định.

Tin liên quan

Điện thoại "bẻ khoá" muốn tiếp tục sử dụng app ngân hàng, phải làm sao?

Điện thoại "bẻ khoá" muốn tiếp tục sử dụng app ngân hàng, phải làm sao?

(NLĐO) - Nếu điện thoại có dấu hiệu rủi ro, người dân nên thay đổi sang thiết bị nguyên bản, đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật...

Tham gia BHXH, BHYT dễ dàng qua dịch vụ công và app ngân hàng

(NLĐO) - Người dân có thể tham gia BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình dễ dàng qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng của nhiều ngân hàng.

Hàng loạt ngân hàng ra thông báo nóng trước ngày 1-3, liên quan điện thoại giao dịch

(NLĐO) – BIDV, Agribank, Eximbank đồng loạt thông báo dừng dịch vụ trên các thiết bị di động nếu chúng không đáp ứng quy định giao dịch

ngân hàng nhà nước giao dịch ngân hàng ứng dụng ngân hàng thông tư 77
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo