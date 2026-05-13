Sức khỏe

Từ 15-5, bói toán để xác định giới tính thai nhi bị xử lý ra sao?

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Bắt mạch, siêu âm, xét nghiệm để cung cấp thông tin về giới tính thai nhi sẽ bị phạt tiền lên đến 15 triệu đồng

Ngày 15-5, Nghị định số 90/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành. Tại nghị định này có quy định về mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi. Mức xử phạt lên đến 15 triệu đồng.

Cụ thể,  hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng.

Đối với hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) bị phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng.

Đối với vi phạm quy định về lựa chọn giới tính thai nhi, nghị định quy định mức phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn. Trong trường hợp dùng vũ lực để ép buộc, mức phạt từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Các hành vi như chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng và các loại chế phẩm dưới mọi hình thức tác động vào quá trình thụ thai để có được giới tính thai nhi theo ý muốn; cung cấp dụng cụ, thuốc, vật tư, thực phẩm chức năng và các loại chế phẩm dưới mọi hình thức tác động vào quá trình thụ thai để có được giới tính thai nhi theo ý muốn; nghiên cứu các phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn (trừ trường hợp được pháp luật cho phép)... sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng.

Ngoài ra, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng; tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng; buộc tiêu hủy dụng cụ, thuốc, vật tư đã được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính

Nghị định quy định mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính của người mang thai mà không bị ép buộc phải loại bỏ thai nhi.

Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, với một trong các hành vi: Cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính; chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc hoặc các biện pháp khác để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng; hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính sẽ bị phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Các hành vi nêu trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động kinh doanh...

Cha mẹ phân biệt đối xử giới tính của con bị phạt tới 10 triệu đồng

    Thông báo