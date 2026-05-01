Cản người nhà đi làm, thiên vị giới tính: Phạt tới 10 triệu đồng

Nghị định 76/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, áp dụng mức phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi cản trở thành viên tạo thu nhập hoặc đối xử bất bình đẳng vì lý do giới tính, đánh dấu một bước tiến pháp lý quan trọng nhằm xóa bỏ những định kiến giới bám rễ sâu trong môi trường gia đình.

Hành vi cản trở người thân kiếm tiền hoặc phân biệt giới tính trong gia đình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng

Quy định này trực tiếp bảo vệ quyền tự chủ kinh tế và cơ hội phát triển ngang bằng cho mọi thành viên, đồng thời phá vỡ quan niệm cổ hủ coi bất bình đẳng chỉ là "chuyện nội bộ" bằng các chế tài có tính răn đe cao.

Mặc dù quá trình thực thi có thể đối mặt với không ít thách thức do những khó khăn trong khâu thu thập chứng cứ hay tâm lý e ngại lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của nạn nhân, song đây vẫn là một công cụ pháp lý vững chắc và cần thiết.

Sự thay đổi này không chỉ tạo điểm tựa để bảo vệ những người yếu thế mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng một nền tảng gia đình hiện đại, văn minh, nơi mỗi cá nhân đều được tôn trọng và phát huy trọn vẹn năng lực mà không bị trói buộc bởi bất kỳ nhãn mác giới tính nào.

Nghị định 76/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-5-2026.